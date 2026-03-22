Il Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026, ha incoronato Marco Bezzecchi come protagonista assoluto sul circuito di Goiânia. Il pilota romagnolo dell’Aprilia ha firmato una vittoria perentoria, dominando la gara dall’inizio alla fine e conquistando la vetta della classifica iridata. Un trionfo che sottolinea la forza dell'Aprilia in questa fase iniziale del campionato.

Dopo essere rimasto fuori dal podio nella Sprint Race del sabato, Bezzecchi ha mostrato una determinazione inequivocabile nella gara della domenica.

Ha imposto un ritmo inavvicinabile, con passaggi costanti sull’1’18” basso, che gli hanno permesso di costruire un vantaggio decisivo sugli inseguitori. Questa è la sua ottava vittoria in top class, e la quarta consecutiva se si considera anche il finale del 2025. La festa per l'Aprilia è stata completata dal secondo posto di Jorge Martin, che ha tagliato il traguardo a 3”231 dal compagno di squadra, vincendo il duello per la piazza d'onore con Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), terzo a 3”780.

Marquez giù dal podio, caduta per Bagnaia

Il vincitore della Sprint Race, Marc Marquez, in sella alla Ducati ufficiale, non è riuscito a replicare il successo nella gara principale, chiudendo al quarto posto a 4”089 dal leader.

Il campione spagnolo ha lottato con una GP26 meno performante del previsto, riuscendo comunque a contenere i danni in un'ottica di campionato. Una domenica decisamente più amara, invece, per Francesco Bagnaia, pilota del Team Factory Ducati, costretto al ritiro a seguito di una caduta all’undicesimo dei ventitré giri. Per “Pecco” è stata decisiva una perdita improvvisa dell’anteriore, in una corsa già resa difficile da una partenza sfavorevole che lo aveva relegato nelle posizioni di coda.

Le condizioni dell'asfalto hanno imposto un accorciamento della gara di otto tornate, con il tracciato giudicato poco sicuro, in particolare nel tratto compreso tra curva 11 e 12. Questa modifica ha aggiunto un ulteriore livello di complessità alla gestione della corsa per tutti i partecipanti, influenzando le strategie e le prestazioni in pista.

Classifica Mondiale: Bezzecchi in vetta

Grazie a questa vittoria, Marco Bezzecchi si proietta al comando della classifica generale con un totale di 56 punti, vantando un vantaggio di undici lunghezze sul compagno di squadra Jorge Martin. Pedro Acosta (KTM), che ha concluso la gara al settimo posto, si trova ora a quattordici punti dalla vetta. Marc Marquez occupa la quinta posizione con un ritardo di ventidue punti, mentre la caduta ha fatto scivolare Francesco Bagnaia al tredicesimo posto, a ben quarantasei punti dal nuovo leader del mondiale.

La top ten del Gran Premio del Brasile ha visto, oltre ai piloti sul podio, anche Ai Ogura (quinto), Alex Marquez (sesto) e Johann Zarco (nono), a testimonianza di una gara intensa e ricca di spunti.

L’Aprilia celebra con entusiasmo questa doppietta storica, che rilancia con forza le ambizioni iridate della casa di Noale. Per Ducati e KTM, invece, si prospetta un periodo di intenso lavoro per recuperare il terreno perduto e prepararsi al meglio per i prossimi appuntamenti del calendario iridato.