Marco Bezzecchi si prepara con grande motivazione al secondo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026, che segna il ritorno del Circus delle due ruote in Brasile dopo oltre vent’anni. La gara si svolgerà per la prima volta sul circuito di Goiânia, una novità assoluta per il calendario iridato. Bezzecchi, reduce dal successo nella gara domenicale in Thailandia, arriva in Sudamerica con la chiara intenzione di confermare il buon momento e massimizzare il potenziale della sua Aprilia Racing.

Il pilota romagnolo si trova attualmente al secondo posto nella classifica generale, con trentadue punti, sette in meno rispetto al leader spagnolo della KTM, che ha conquistato la vittoria nella Sprint e il secondo posto nel Gran Premio di Buriram.

Più distanziati, invece, i piloti della Ducati Factory, che stanno affrontando alcune difficoltà nella messa a punto. Bezzecchi, nonostante un errore nella Sprint thailandese, si è prontamente riscattato nella gara principale e ora punta a sfruttare ogni occasione per mantenere la scia del vertice.

Le parole di Bezzecchi: entusiasmo e determinazione

Alla vigilia del weekend brasiliano, Bezzecchi ha espresso tutta la sua soddisfazione per questa nuova esperienza: "Sono estremamente felice di andare in Brasile e non vedo l’ora di scoprire questa nuova pista". Il pilota ha sottolineato l’importanza di affrontare il fine settimana con il giusto spirito: "Sono sicuro che sarà fantastico correre in un nuovo paese e incontrare nuovi fan, quindi sono molto entusiasta.

Speriamo di fare un buon weekend e di lavorare bene: la motivazione non manca a tutto il team". L’obiettivo dichiarato è quello di dare continuità ai risultati e e, se possibile, approfittare delle difficoltà degli avversari diretti.

Bezzecchi ha anche cercato consigli dal compagno di paddock Franco Morbidelli per conoscere meglio il Brasile, raccontando di avergli posto molte domande sulle atmosfere, la musica e le peculiarità locali. Questo scambio ha contribuito ad accrescere la curiosità e l’entusiasmo del pilota italiano in vista della gara di Goiânia.

La sfida di Goiânia e il contesto del Mondiale

Il ritorno della MotoGP in Brasile rappresenta un evento storico, con la seconda tappa della stagione che si disputerà tra il 20 e il 22 marzo.

Dopo la buona prestazione in Thailandia, Bezzecchi e il team Aprilia sono consapevoli che la stagione è appena iniziata e che sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione per tutto il campionato. La pista di Goiânia, mai affrontata prima dalla maggior parte dei piloti, aggiunge un ulteriore elemento di incertezza e spettacolo a questa fase iniziale del Mondiale.

La determinazione di Bezzecchi e la sua volontà di sfruttare ogni occasione saranno cruciali per restare agganciati alla lotta per il titolo, in un campionato che si preannuncia particolarmente equilibrato e ricco di colpi di scena.