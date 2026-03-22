Marco Bezzecchi si conferma al vertice della classifica mondiale MotoGP 2026, consolidando la sua posizione dopo l'intensa Sprint di Buriram. Il pilota italiano ha raggiunto quota 56 punti, distanziando i suoi diretti inseguitori. Al secondo posto si posiziona Jorge Martin con 45 punti, mentre il giovane talento Pedro Acosta occupa la terza piazza con 42 punti, dimostrando grande competitività in questa fase iniziale del campionato.

La graduatoria aggiornata vede poi Fabio Di Giannantonio in quarta posizione con 37 punti, seguito da Marc Marquez, quinto con 34 punti, e Ai Ogura, sesto con 33.

Più indietro, ma comunque in zona punti, troviamo Raul Fernandez con 29 punti. Seguono, a pari merito con 13 punti, Alex Marquez e Brad Binder. Con 12 punti si attestano Franco Morbidelli e Johann Zarco, mentre Luca Marini ha totalizzato 11 punti. Il campione del mondo in carica, Francesco Bagnaia, è a quota 10 punti, con Fermin Aldeguer a 8. Chiudono la classifica dei piloti con punti Diogo Moreira e Fabio Quartararo (6 punti), Enea Bastianini (5), e infine Alex Rins e Joan Mir (3 punti ciascuno).

Bezzecchi consolida la leadership

La brillante prestazione di Marco Bezzecchi a Buriram ha permesso al pilota italiano di rafforzare ulteriormente la sua leadership nel mondiale. Il suo vantaggio è ora di undici punti su Jorge Martin e di quattordici su Pedro Acosta, un margine significativo che testimonia la sua costanza di rendimento sia nella Sprint che nelle gare precedenti.

Tra gli altri protagonisti, spicca la rimonta di Fabio Di Giannantonio, che si è issato fino alla quarta posizione, e la presenza di Marc Marquez tra i primi cinque, nonostante alcune evidenti difficoltà incontrate durante il weekend thailandese.

La situazione dopo il Gran Premio di Thailandia

Un confronto con la classifica precedente rivela un quadro diverso all'inizio della stagione. Dopo il Gran Premio di Thailandia, era Pedro Acosta a guidare la classifica con 32 punti. In quella fase, Marco Bezzecchi si trovava in seconda posizione con 27 punti, mentre Raul Fernandez occupava il terzo posto con 23. Jorge Martin era quarto con 18 punti. Particolarmente significativa la posizione di Marc Marquez che, penalizzato da una foratura, si attestava all'ottavo posto con soli 9 punti.

In quel contesto, Fabio Di Giannantonio era la Ducati meglio piazzata dopo il primo weekend di stagione, dimostrando già allora il suo potenziale. Il prossimo appuntamento iridato vedrà la MotoGP trasferirsi in Brasile, con il Gran Premio di Goiânia che si preannuncia decisivo per le sorti del campionato.