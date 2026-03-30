Marco Bezzecchi ha scritto un nuovo capitolo nella storia della MotoGP, imponendosi con autorità nel Gran Premio degli Stati Uniti, la terza tappa del Mondiale 2026. Il pilota italiano dell’Aprilia ha tagliato per primo il traguardo sul circuito di Austin, precedendo il compagno di squadra Jorge Martin e il pilota KTM Pedro Acosta, dopo una gara condotta con determinazione.

La prestazione di Bezzecchi è stata caratterizzata da una partenza incisiva e dalla capacità di rispondere con fermezza agli attacchi di Acosta nelle fasi iniziali. Questo successo negli USA rappresenta la nona vittoria in carriera nella classe regina per il romagnolo, che torna così in testa alla classifica mondiale e raggiunge il ventunesimo podio in MotoGP.

Un'ascesa da record in MotoGP

Il trionfo di Austin consente a Bezzecchi di stabilire un primato storico: è il primo pilota dal 1992 a guidare per cinque Gran Premi consecutivi dall’inizio alla fine. Un dato impressionante: 121 giri in testa senza interruzioni, superando il precedente record dell’era moderna, detenuto da Jorge Lorenzo nel 2015 con 103 giri consecutivi al comando. La sua continuità di rendimento, già palese negli ultimi due appuntamenti della scorsa stagione, conferma la sua crescita e la solidità del progetto Aprilia.

Inoltre, Bezzecchi è il primo pilota a vincere i primi tre Gran Premi di una stagione dal 2014, quando Marc Marquez riuscì nell’impresa. All’epoca, Marquez conquistò i primi dieci GP dell’anno, ma il risultato di Bezzecchi lo proietta tra i grandi protagonisti della MotoGP, segnando un dominio inequivocabile.

Bezzecchi: il nuovo dominatore della griglia

Bezzecchi ha inanellato la quinta vittoria consecutiva, la terza del 2026, confermandosi come il nuovo dominatore della griglia di partenza. Il suo percorso di crescita e la capacità di mantenere la concentrazione lo rendono il punto di riferimento della stagione. Il duello con Jorge Martin e Pedro Acosta, entrambi costantemente competitivi, contribuisce ad alzare ulteriormente il livello della competizione.

Il pilota romagnolo, grazie a questi risultati eccezionali, si candida con forza alla conquista del titolo mondiale, puntando a mantenere la leadership e a proseguire una striscia di successi che lo ha inserito nel gotha della MotoGP.