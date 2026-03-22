La stagione di Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 giunge al suo epilogo oggi, domenica 22 marzo 2026, con le attesissime gare di Mass Start a Oslo Holmenkollen, in Norvegia. L'ultima tappa vedrà scendere in pista prima le donne, con partenza fissata alle 13:45, seguite dagli uomini alle 15:45. Un gran finale che sarà ampiamente coperto in streaming su diverse piattaforme: Eurosport2 HD (per la prova femminile), Eurosport1 HD (per quella maschile), Discovery+, HBO Max, DAZN ed Eurovision Sport.

La startlist della Mass Start femminile promette spettacolo con nomi di spicco come Lou Jeanmonnot, Hanna Oeberg, Elvira Oeberg, Suvi Minkkinen e l'italiana Lisa Vittozzi.

Tra le atlete più attese, la Vittozzi è chiamata a confermare gli ottimi risultati stagionali. Il parterre di atlete include anche Julia Simon, Anna Magnusson, Oceane Michelon, Maren Kirkeeide, Justine Braisaz-Bouchet e Ingrid Landmark Tandrevold. Completano il gruppo Vanessa Voigt, Paulina Batovska Fialkova, Amy Baserga, Lisa Theresa Hauser, Janina Hettich-Walz, Karoline Offigstad Knotten, Marthe Krakstad Johansen, Polona Klemencic, Julia Tannheimer, Regina Ermits, Lucie Charvatova, Linn Gestblom, Lena Repinc, Lena Haecki-Gross, Selina Grotrian, Margie Freed e Natalia Sidorowicz.

Mass Start maschile: sfide e atleti italiani

Alle 15:45 prenderà il via la Mass Start maschile, che vedrà protagonisti atleti di calibro internazionale.

Tra i favoriti figurano Eric Perrot, Sturla Holm Laegreid, Sebastian Samuelsson, Johan-Olav Botn, Emilien Jacquelin e Vetle Sjaastad Christiansen. La competizione si arricchisce della presenza di Martin Ponsiluoma, Johannes Dale-Skjevdal, Quentin Fillon Maillet, Philipp Nawrath e Martin Uldal. L'Italia sarà ben rappresentata da Lukas Hofer e Didier Bionaz, entrambi determinati a chiudere la stagione con una prestazione di rilievo. L'elenco dei partecipanti include inoltre Fabien Claude, Oscar Lombardot, Philipp Horn, Vitezslav Hornig, Jesper Nelin, Michal Krcmar, Justus Strelow, Tero Seppala, Joscha Burkhalter, Vitalii Mandzyn, Niklas Hartweg, Mikulas Karlik, Sverre Dahlen Aspenes, Gaetan Paturel e Rihards Lozbers.

Il contesto finale della Coppa del Mondo

L'appuntamento di Oslo Holmenkollen, ormai un classico del circuito, sancisce la conclusione della stagione di Coppa del Mondo. I leader della classifica generale, Éric Perrot e Lou Jeanmonnot, arrivano a questa tappa finale con un vantaggio superiore ai cento punti sui rispettivi inseguitori, rendendo le loro posizioni quasi inattaccabili. Il weekend norvegese offre anche l'opportunità di assegnare ulteriori posti in griglia a talenti provenienti dall'IBU Cup e dai Mondiali Junior, favorendo una più ampia partecipazione internazionale. Le nazioni più competitive, tra cui Francia, Norvegia, Svezia, Germania e Italia, schierano numerosi atleti con concrete possibilità di salire sul podio, mentre l'evento rappresenta un'importante vetrina per diversi debuttanti nel massimo circuito mondiale.