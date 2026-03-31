La stagione 2026-2027 della Coppa del Mondo di biathlon si appresta a vivere un cambiamento significativo. Per la prima volta dopo anni di tentativi infruttuosi, l'International Biathlon Union (IBU) è finalmente riuscita a innalzare il numero delle tappe da nove a dieci. Questa novità, frutto di lunghe trattative con le federazioni nazionali, rappresenta una svolta storica per la disciplina, che da quasi due decenni cercava di ampliare il proprio calendario internazionale.

Nonostante l'aumento delle tappe, il numero complessivo delle gare rimarrà sostanzialmente stabile, passando da sessantanove a settanta.

Questa lieve fluttuazione è considerata fisiologica ed è principalmente legata all'inserimento della Single Mixed Relay nel programma dei Mondiali. Il calendario si aprirà una settimana prima rispetto alle consuetudini recenti, con la prima tappa a Kontiolahti, in Finlandia, dal 26 al 29 novembre. Seguiranno gli appuntamenti di Hochfilzen (Austria) e Le Grand Bornand (Francia).

Un compromesso tra esigenze logistiche e crescita del movimento

La decisione dell'IBU di ampliare il numero delle sedi ospitanti è un compromesso strategico per rispondere alla crescente domanda di località interessate a entrare nel circuito. Per gestire questa espansione senza gravare eccessivamente su atleti e staff, alcune tappe saranno più compatte, ridotte a due o tre giorni di competizioni anziché i tradizionali quattro o cinque.

Questa soluzione permette di soddisfare l'interesse crescente senza alterare in modo drastico il carico agonistico complessivo, incarnando il principio che "non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca".

La pausa natalizia sarà significativamente anticipata, con l'ultima gara dell'anno solare 2026 che si disputerà il 13 dicembre. La ripresa del circuito avverrà subito dopo Capodanno, con la tappa inaugurale del 2027 a Pokljuka, in Slovenia, il 2 e 3 gennaio. Questa fase iniziale intensa, con quattro eventi concentrati fino alla fine di gennaio (Ruhpolding, Anterselva, Nove Mesto), riallineerà poi il calendario al programma abituale tra febbraio e marzo.

I Campionati del Mondo 2027 si terranno a Otepää, in Estonia, dal 10 al 21 febbraio.

È importante sottolineare che le gare dei Mondiali non assegneranno punti validi per la classifica generale della Coppa del Mondo.

Il calendario dettagliato e le tipologie di gara

Il calendario completo prevede cinquantotto gare di Coppa del Mondo e dodici ai Mondiali. Le competizioni di Coppa del Mondo includeranno le tradizionali sprint, inseguimenti, mass start, gare individuali, staffette di genere e staffette miste. La tappa di Capodanno a Pokljuka si distinguerà per ospitare esclusivamente sprint e staffette.

Per gli appassionati italiani, la tappa di Anterselva si conferma un appuntamento imperdibile, in programma dal 14 al 17 gennaio. La località altoatesina ospiterà gare individuali, la Single Mixed Relay, la staffetta mista e la mass start, promettendo un'esperienza ricca di emozioni.

Il circuito si concluderà a Oslo, in Norvegia, dal 18 al 21 marzo, dopo aver toccato Oberhof (Germania) e Östersund (Svezia).

Questa profonda ristrutturazione del calendario non solo amplia l'offerta di tappe, ma mira anche a rendere la Coppa del Mondo di biathlon più dinamica e accessibile, rafforzando la visibilità internazionale della disciplina e coinvolgendo un pubblico sempre più vasto e diversificato.