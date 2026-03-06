La Coppa del Mondo maschile di biathlon fa tappa a Kontiolahti, in Finlandia, per la gara individuale maschile. L'appuntamento rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione, con gli atleti impegnati nella classica prova sui venti chilometri.

Il contesto della gara

La tappa di Kontiolahti è tradizionalmente uno degli appuntamenti conclusivi della stagione di Coppa del Mondo. La gara individuale maschile si svolge sulla distanza di venti chilometri e richiama l'attenzione degli appassionati di biathlon di tutto il mondo, in particolare in questa fase finale della competizione.

Calendario e programma

La prova individuale maschile di venti chilometri a Kontiolahti è inserita nel calendario della Coppa del Mondo. La tappa finlandese segue la gara individuale femminile e precede le prove di mass start e staffetta che chiudono la stagione. Questo posizionamento la rende un momento cruciale per gli atleti che puntano a migliorare la propria classifica generale.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming su diverse piattaforme, tra cui Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN. Sarà inoltre possibile seguire la diretta testuale su OA Sport per aggiornamenti in tempo reale sull'andamento della competizione e sulle performance degli atleti.