La Coppa del Mondo femminile di biathlon 2025-2026 ha preso il via il 29 novembre 2025 a Östersund, in Svezia, con la prima di nove tappe. La competizione prevede ventuno gare individuali. Nella classifica generale, Lou Jeanmonnot occupa la prima posizione, seguita da Suvi Minkkinen e Anna Magnusson. Lisa Vittozzi si posiziona sesta nella graduatoria generale e quinta nella classifica sprint.

Situazione generale e sprint

Jeanmonnot guida la classifica generale con 944 punti, precedendo Minkkinen (733) e Magnusson (718). Seguono Elvira Öberg (708), Hanna Öberg (666) e Lisa Vittozzi (630).

Nella classifica sprint, Jeanmonnot è prima con 376 punti, con Minkkinen al secondo posto (285), seguita da Hanna Öberg (255), Elvira Öberg (255) e Vittozzi (248).

Altre specialità

Nella classifica individuale, Jeanmonnot è in testa con 136 punti, seguita da Magnusson (134), Elvira Öberg (127), Hanna Öberg (125) e Dorothea Wierer (106); Vittozzi è settima con 95 punti. Per quanto riguarda la pursuit, Minkkinen guida con 287 punti, davanti a Jeanmonnot (277), Hanna Öberg (245), Magnusson (236) e Elvira Öberg (229); Vittozzi è ottava con 191 punti. Nella mass start, Julia Simon è al comando con 200 punti, seguita da Jeanmonnot (155), Océane Michelon (146), Camille Bened (128) e Magnusson (115); Vittozzi occupa la decima posizione con 96 punti.

Classifica generale dopo quattordici gare

La Coppa del Mondo femminile 2025-2026 si articola su ventuno gare individuali distribuite in nove località, con la prima tappa a Östersund e la finale prevista a Oslo‑Holmenkollen. La classifica generale, aggiornata dopo quattordici gare, vede Jeanmonnot in testa con 848 punti. Minkkinen è seconda con 646 punti, seguita da Magnusson (585), Kirkeeide (576), Hanna Öberg (560), Elvira Öberg (506), Vittozzi (494), Bened (491), Braisaz‑Bouchet (478) e Wierer (456).