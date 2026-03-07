La Coppa del Mondo femminile di biathlon 2025-2026 vede la francese Lou Jeanmonnot saldamente al comando della classifica generale. Dopo 14 gare disputate, Jeanmonnot ha accumulato 848 punti, precedendo la finlandese Suvi Minkkinen (646 punti) e la svedese Anna Magnusson (585 punti).

La stagione è iniziata il 29 novembre 2025 a Östersund, in Svezia, tappa d'apertura di un calendario che conta nove appuntamenti complessivi. È importante sottolineare che le gare olimpiche previste a Milano-Cortina non assegneranno punti validi per la Sfera di Cristallo, escludendo di fatto Anterselva dal circuito di Coppa del Mondo.

Le italiane nella competizione

Per quanto riguarda le atlete italiane, Lisa Vittozzi si posiziona al settimo posto della graduatoria generale con 494 punti. Dorothea Wierer segue in decima posizione, forte dei suoi 456 punti. Entrambe le biathlete azzurre dimostrano una costante presenza nella top ten mondiale, confermando la loro competitività a livello internazionale.

Situazione nelle classifiche di specialità

Le classifiche specifiche relative alle singole discipline non sono state dettagliate nelle fonti consultate. Tuttavia, emerge un quadro generale che vede Lou Jeanmonnot protagonista anche nelle gare individuali. Le atlete italiane, dal canto loro, continuano a mostrare buone prestazioni nelle diverse discipline, mantenendo un ruolo di rilievo nella competizione.

La stagione di Coppa del Mondo proseguirà con le prossime tappe, che saranno decisive per definire ulteriormente la lotta per la conquista della Sfera di Cristallo. Jeanmonnot mira a consolidare la sua leadership, mentre le italiane sono pronte a scalare posizioni e a lottare per i vertici delle classifiche.