La Coppa del Mondo di biathlon femminile fa tappa per la prima volta a Otepää, in Estonia. L’Italia si prepara ad affrontare questa competizione, che assume un valore di prova generale in vista dei Mondiali del 2027. L’appuntamento, in programma nel weekend, rappresenta un momento cruciale per la nazionale azzurra.

Otepää: un debutto atteso e carico di significato

La località estone di Otepää, situata nell’Estonia meridionale, ospita per la prima volta nella storia una tappa della Coppa del Mondo femminile di biathlon. Questa competizione, che segue una gara maschile tenutasi nel marzo 2022, assume un’importanza particolare in quanto funge da preparazione fondamentale per i Campionati Mondiali che si svolgeranno proprio qui nel 2027.

L’intenzione della municipalità di ospitare un evento iridato era già stata manifestata nel 2009, un progetto coltivato con determinazione per quasi due decenni.

Il programma del weekend

Il calendario del weekend prevede tre intense giornate di gare. Venerdì è in programma la sprint, sabato gli atleti si sfideranno nell’inseguimento e domenica si concluderà con le emozionanti gare miste. La squadra femminile italiana si presenta con l’obiettivo dichiarato di lasciare un segno significativo in questa tappa storica.

Contesto e prospettive future

Otepää vanta già una solida esperienza nell’organizzazione di eventi di biathlon. La località ha infatti ospitato una tappa maschile della Coppa del Mondo nel marzo 2022, oltre a due edizioni dei Campionati Europei (nel 2010 e 2015) e dei Mondiali juniores (nel 2014 e 2018).

L’organizzazione locale si dimostra quindi ben rodata e pronta ad affrontare la sfida dei Mondiali del 2027.

Il calendario della Coppa del Mondo 2025‑2026

La tappa di Otepää si inserisce come ottava competizione della stagione 2025‑2026. Il programma specifico prevede la sprint femminile il 13 marzo, l’inseguimento il 14 e le staffette miste il 15. Le gare saranno accessibili in streaming su piattaforme come Discovery Plus, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN e HBO Max, con la possibilità di seguire la diretta testuale su OA Sport.