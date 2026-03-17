La tappa finale della Coppa del Mondo di biathlon, in programma a Oslo dal 19 al 22 marzo, si preannuncia come un momento storico. La Francia è infatti a un passo dal realizzare una doppietta senza precedenti, conquistando per la prima volta nella sua storia sia la Sfera di cristallo maschile che quella femminile nello stesso inverno.

Il successo francese nel biathlon è frutto di una crescita costante dagli anni Novanta, che ha permesso alla nazione di affermarsi come vera e propria superpotenza. Partendo da una posizione più arretrata rispetto a giganti storici come Norvegia, Germania e Unione Sovietica, i transalpini hanno colmato il divario, posizionandosi oggi come il terzo movimento per numero di vittorie assolute, maschili e femminili.

Un risultato in decisa rimonta sui tedeschi e con un recente sorpasso sulle atlete svedesi.

Un traguardo storico e inedito

Nonostante diciassette Sfere di cristallo assolute conquistate da otto atleti differenti, la Francia non ha mai celebrato il trionfo contemporaneo nelle classifiche generali maschile e femminile. Grandi campioni come Martin Fourcade e Raphael Poirée hanno dominato le stagioni maschili, mentre tra le donne si ricordano i trionfi di Anne Briand, Emmanuelle Claret e Sandrine Bailly. I loro successi, tuttavia, non sono mai coincisi nello stesso inverno. Anche nell'era del monopolio di Fourcade, nessuna biathleta francese riuscì a conquistare la Sfera di cristallo, nonostante Marie Dorin Habert si sia avvicinata al traguardo.

Le attuali classifiche confermano la possibilità di questa storica impresa. Nel settore maschile, Eric Perrot vanta un solido vantaggio di 244 punti su Sebastian Samuelsson. Tra le donne, Lou Jeanmonnot detiene un margine di 201 lunghezze su Suvi Minkkinen. Con 270 punti ancora in palio, la situazione appare favorevole ai colori francesi. A meno di ribaltamenti clamorosi, la Francia è pronta a festeggiare una "Doublé" che consacrerebbe ulteriormente il suo status di superpotenza del biathlon.

La corsa di Lou Jeanmonnot e le atlete italiane

Nella Coppa del Mondo femminile, Lou Jeanmonnot è protagonista indiscussa. Dopo quattordici gare, la francese guida la classifica generale con 848 punti, seguita da Suvi Minkkinen (646 punti) e Anna Magnusson (585 punti).

La stagione, iniziata il 29 novembre 2025 a Östersund, prevede nove appuntamenti complessivi, ma le gare olimpiche di Milano-Cortina non assegneranno punti per la Sfera di cristallo, escludendo Anterselva dal circuito. Tra le atlete italiane, Lisa Vittozzi è settima con 494 punti, mentre Dorothea Wierer è decima con 456 punti. Entrambe le azzurre mantengono una costante presenza nella top ten mondiale, confermando la loro competitività internazionale.

Le prossime tappe saranno cruciali per consolidare la leadership di Jeanmonnot e per definire le posizioni di vertice. La Francia, in attesa della tappa di Oslo, si appresta a scrivere una pagina inedita nella storia del biathlon, con la concreta possibilità di festeggiare una doppietta storica e mai vista prima.