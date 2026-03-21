La pursuit femminile di 10 chilometri disputata a Oslo Holmenkollen, in Norvegia, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, ha visto la svedese Hanna Oeberg confermarsi al vertice. Oeberg, già vincitrice della sprint, ha conquistato anche la gara ad inseguimento, tagliando il traguardo in 30 minuti, 14 secondi e 5 decimi, nonostante commettesse tre errori al tiro. Ha trionfato in una volata entusiasmante contro la francese Julia Simon, seconda a soli mezzo secondo di distacco, con un solo bersaglio mancato.

Il podio è stato completato dalla sorella di Hanna, Elvira Oeberg, che ha chiuso terza con un ritardo di 23 secondi e 2 decimi e un solo errore al poligono.

Appena fuori dal podio si è piazzata Lou Jeanmonnot, attuale leader della classifica generale, quarta con un errore e un distacco di 57 secondi e 2 decimi. Per l’Italia, Lisa Vittozzi ha conquistato una lodevole quinta posizione, nonostante abbia commesso cinque errori al tiro, quattro dei quali nella serie a terra, concludendo la sua gara a 1 minuto, 9 secondi e 7 decimi dalla vincitrice.

La performance delle altre azzurre

Le altre due atlete italiane qualificate dopo la sprint non sono riuscite a entrare nella zona punti. Hannah Auchentaller ha sfiorato la top 40, terminando 43esima con quattro errori e un distacco di 4 minuti, 6 secondi e 8 decimi. Rebecca Passler ha invece concluso la sua gara in 52esima posizione, avendo mancato sei bersagli, con un ritardo finale di 5 minuti, 2 secondi e 3 decimi.

Classifiche di Coppa del Mondo

Nella classifica generale di Coppa del Mondo, Lou Jeanmonnot consolida la sua leadership, raggiungendo 1.109 punti. Lisa Vittozzi mantiene la sua quinta posizione con 845 punti. Per quanto riguarda la graduatoria di specialità, la francese Lou Jeanmonnot supera la finlandese Suvi Minkkinen, aggiudicandosi la vittoria con 397 punti contro i 380 della rivale. Vittozzi si posiziona quarta con 331 punti.

Hanna Oeberg: un momento di forma eccezionale

La vittoria di Hanna Oeberg a Oslo sottolinea l'eccezionale stato di forma della biatleta svedese, già protagonista di spicco in questa stagione. Il suo precedente successo includeva una vittoria nell'evento sprint a Ruhpolding, in Germania.

In quell'occasione, Oeberg aveva espresso la sua soddisfazione, affermando che la chiave del suo successo era stata “It feels very good for sure, I think the key today was maybe to be a little bit more relaxed, also to go out and enjoy it”. Questo segna la sua seconda vittoria stagionale nella sprint, dimostrando una notevole continuità e consolidando il suo status tra le principali contendenti per i prossimi appuntamenti internazionali.