La nazionale italiana di biathlon si prepara a riprendere il cammino in Coppa del Mondo 2025-2026 con la tappa di Kontiolahti, in Finlandia. L'evento è in programma da giovedì 5 a domenica 8 marzo. Il direttore tecnico Klaus Höllrigl ha convocato un totale di nove atleti, ponendo la campionessa olimpica dell'inseguimento, Lisa Vittozzi, come punto di riferimento del gruppo femminile.

I convocati e il contesto della ripresa

Nel settore femminile, accanto a Lisa Vittozzi, sono state selezionate Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Martina Trabucchi e Rebecca Passler.

Quest'ultima rientra nel gruppo squadra dopo aver dovuto saltare le Olimpiadi a causa della vicenda legata alla positività al letrozolo. Per quanto riguarda il settore maschile, i convocati sono Lukas Hofer, Patrick Braunhofer, Nicola Romanin e Christoph Pircher.

La ripresa della stagione agonistica avviene dopo una lunga pausa, necessaria per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali. Durante la competizione olimpica, Tommaso Giacomel è stato costretto a interrompere anticipatamente la sua stagione a causa di un'anomalia cardiaca. Il problema, emerso dopo un malore durante la Mass Start olimpica, è stato successivamente risolto con un'ablazione.

Programma della tappa finlandese

Il calendario della tappa di Kontiolahti prevede un fitto programma di gare.

Giovedì si svolgerà l'individuale femminile, seguita dall'individuale maschile nella giornata di venerdì. Sabato saranno in programma la Mass Start femminile e la staffetta maschile, mentre domenica si concluderà con la Mass Start maschile e la staffetta femminile. Questa tappa rappresenta il terzultimo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo.

Il ritorno di Rebecca Passler

Rebecca Passler era stata inizialmente esclusa dalle Olimpiadi di Milano-Cortina a seguito di un controllo antidoping che aveva rilevato la presenza di letrozolo. Tuttavia, il ricorso presentato al Tas di Losanna ha portato alla sua riaggregazione alla squadra nazionale. Nonostante ciò, non ha potuto prendere parte ad alcuna gara olimpica. Il suo ritorno in gara a Kontiolahti segna un momento significativo per l'atleta altoatesina, che riprende la sua carriera agonistica.