L’Italia del biathlon si prepara ad affrontare le ultime tre tappe della stagione senza due atleti di rilievo: Tommaso Giacomel e Dorothea Wierer. Il primo è fermo a seguito dell’intervento al cuore subito a febbraio, mentre la seconda ha concluso la propria carriera agonistica ai Giochi Olimpici.

Le conseguenze sulla Nations Cup

Questa doppia assenza rischia di compromettere la posizione dell’Italia nella Nations Cup 2025‑26, competizione fondamentale per determinare i contingenti per la stagione 2026‑27. Solo le nazioni che chiudono tra le prime cinque posizioni potranno schierare il contingente massimo di sei atleti nelle gare della prossima annata.

Situazione attuale: donne e uomini a confronto

Nel settore femminile la situazione appare più tranquilla: l’Italia occupa la quarta posizione con un margine rassicurante sulla Germania, quinta, e sulla Finlandia, sesta. Il movimento azzurro potrà inoltre contare su Lisa Vittozzi e altre atlete di valore, mentre la Germania dovrà fare a meno di Franziska Preuss, ritiratasi.

Più complessa la situazione tra gli uomini: l’Italia è quinta, con la Repubblica Ceca come principale concorrente. L’assenza di Giacomel potrebbe rendere più difficile difendere la posizione, anche se al momento esiste un discreto margine. La tappa di Kontiolahti si preannuncia decisiva per chiarire i rapporti di forza.

Il sistema dei contingenti

Il sistema di assegnazione dei contingenti per i Giochi Olimpici e le stagioni successive si basa sulla classifica della Nations Cup. Le nazioni classificate tra la prima e la terza posizione ottengono sei posti per genere, quelle tra la quarta e la decima cinque, e quelle dall’undicesima alla ventesima quattro. Questo meccanismo rende cruciale il piazzamento finale nella Nations Cup 2025‑26 per l’Italia, che ambisce a mantenere il contingente pieno nella stagione 2026‑27.