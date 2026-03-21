Sturla Holm Laegreid ha trionfato nella 12,5 km pursuit maschile di Oslo Holmenkollen, l'ultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, in una gara decisa al fotofinish. Il norvegese ha superato il francese Eric Perrot per una questione di millimetri, nonostante entrambi avessero registrato lo stesso tempo al decimo di secondo. La vittoria ha premiato il padrone di casa, con Perrot che si è comunque aggiudicato la Coppa di specialità. Con un perfetto 20 su 20 al tiro, entrambi gli atleti hanno creato un netto distacco dagli inseguitori, in un duello testa a testa fino all'ultimo respiro.

Il podio è stato completato dal francese Emilien Jacquelin, terzo a 1’11"2 con due errori al poligono. Quarto posto per lo svedese Martin Ponsiluoma (tre bersagli mancati, a 1’25"3), seguito dall’altro norvegese Johan-Olav Smoerdal Botn, quinto a 1’34"1 con 19/20 al tiro. Gli altri hanno accumulato oltre due minuti di ritardo.

Gli azzurri a punti nella tappa norvegese

Tre azzurri a punti. Lukas Hofer ha chiuso ventitreesimo (due errori al tiro, a 3’18"9). Didier Bionaz si è piazzato ventiseiesimo (quattro errori, a 3’43"8), mentre Patrick Braunhofer ha terminato trentatreesimo (19/20 al poligono, a 4’18"4). Nicola Romanin è rimasto fuori dalla zona punti, classificandosi quarantanovesimo con tre errori complessivi e un ritardo di 6’06"2.

Classifiche generali: Perrot campione di specialità

Nelle classifiche generali, Eric Perrot ha consolidato la sua posizione di vincitore matematico con 1198 punti. Tommaso Giacomel è scivolato al sesto posto con 797 punti. Nella graduatoria di specialità della pursuit, Perrot ha trionfato con 412 punti, con Giacomel ottavo a 296.

L'impressionante serie di Sturla Holm Laegreid

Il successo di Oslo segna la settima vittoria consecutiva per Sturla Holm Laegreid, estendendo la sua impressionante serie positiva a tredici podi consecutivi. La sua performance ha suscitato l'ammirazione dei colleghi; il rivale Emilien Jacquelin ha commentato: "Può fare qualsiasi cosa. Ora può persino sprintare", sottolineando la versatilità e forza del norvegese.

Il duello finale con Perrot, risolto negli ultimi metri, è stato descritto come un "vero thriller". Altri norvegesi come Johan-Olav Smørdal Botn, Vetle Sjåstad Christiansen e Isak Frey hanno avuto fortune alterne, ma il risultato consolida il dominio di Laegreid.