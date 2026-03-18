La Coppa del Mondo di biathlon 2026, quarantanovesima edizione della manifestazione organizzata dall'International Biathlon Union, ha preso il via il 29 novembre 2025 a Östersund, in Svezia, per concludersi il 22 marzo 2026 a Oslo Holmenkollen, in Norvegia. La stagione ha visto una pausa a febbraio per le gare di biathlon ai XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, tenutesi ad Anterselva e non valide ai fini della Coppa del Mondo. L'epilogo stagionale si è svolto, per la quarta volta negli ultimi cinque anni, sulle nevi di Oslo-Holmenkollen, località ormai consolidata come teatro dell'atto finale del circuito internazionale.

Qui, le atlete azzurre hanno chiuso la stagione con un bilancio di cinque podi complessivi nelle gare individuali femminili, pur senza riuscire a conquistare vittorie.

Holmenkollen: Storia e Protagoniste del Circuito

La settimana conclusiva a Holmenkollen ha offerto un programma intenso con le prove di sprint, inseguimento e mass start. Storicamente, il tracciato norvegese ha ospitato ben settantanove gare individuali femminili di primo livello, dodici delle quali con valore iridato tra il 1990 e il 2016. L'atleta più vincente in assoluto su questa pista è la slovacca Anastasiya Kuzmina, che ha conquistato sei successi tra il 2011 e il 2019. Negli ultimi cinque anni, il podio è stato calcato da nomi di spicco del biathlon mondiale, tra cui Tiril Eckhoff, Justine Braisaz-Bouchet, Denise Herrmann-Wick, Hanna Öberg, Ingrid Landmark Tandrevold, Lena Häcki-Gross, Franziska Preuss e Lou Jeanmonnot.

Le Performance delle Azzurre: Cinque Podi, Nessuna Vittoria

La spedizione italiana ha concluso la stagione con un totale di cinque podi nelle gare individuali femminili, un risultato significativo ma che non ha visto le azzurre salire sul gradino più alto. Tra le protagoniste, Dorothea Wierer ha disputato ventotto prove, ottenendo un podio e sei ingressi nella top ten. Lisa Vittozzi, con sedici gare all'attivo, ha raggiunto la top ten in quattro occasioni, sfiorando il podio con un quarto posto nell'inseguimento di marzo 2024. Samuela Comola ha registrato un promettente nono posto nell'inseguimento di marzo 2025, mentre Hannah Auchentaller e Michela Carrara hanno ottenuto piazzamenti rispettivamente nella top venti e top trenta.

Altre atlete italiane come Linda Zingerle, Beatrice e Martina Trabucchi hanno partecipato alla Coppa del Mondo, seppur senza raggiungere la zona punti.

Analizzando la storia dei podi italiani al femminile a Holmenkollen, si ritrovano i nomi di Michela Ponza, Nathalie Santer e Dorothea Wierer, autrici di risultati di prestigio tra il 2001 e il 2016. Nonostante questi successi parziali, la vittoria in una gara individuale su questa pista continua a essere un obiettivo da raggiungere per le atlete azzurre, a conferma della selettività e del prestigio del circuito norvegese.

Il Quadro Internazionale e le Prossime Sfide

A livello di nazioni, la Germania si conferma leader per numero di podi e vittorie nelle gare femminili disputate a Holmenkollen, seguita da Norvegia, Francia, Russia e Bielorussia.

L'Italia, pur figurando tra le nazioni protagoniste del biathlon mondiale, è chiamata a un ulteriore sforzo per conquistare il gradino più alto del podio in una delle arene più iconiche e competitive del biathlon.