La Coppa del Mondo di biathlon femminile riprende a Kontiolahti, in Finlandia, con la 15 km individuale. L’Italia affida le proprie speranze a Lisa Vittozzi, affiancata da Michela Carrara, Hannah Auchentaller, Rebecca Passler e Martina Trabucchi. Le atlete sono pronte a ripartire dopo i Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026.

Il contesto della gara

La tappa finlandese segna la ripresa del circuito internazionale dopo l’importante appuntamento olimpico. La 15 km individuale femminile è la prima delle tre prove che concluderanno la stagione agonistica, precedendo le tappe di Otepää e Oslo‑Holmenkollen, dove verrà assegnata la Sfera di Cristallo.

Le azzurre in gara

Lisa Vittozzi rappresenta la punta di diamante della squadra italiana nella prova individuale. Insieme a lei, scenderanno in pista Michela Carrara, Hannah Auchentaller, Rebecca Passler e Martina Trabucchi. Tutte le atlete sono determinate a dare il massimo in questa fase cruciale della ripartenza stagionale.

Orario e modalità di visione

La gara è in programma per oggi, giovedì 5 marzo, con inizio alle ore 17:05 (ora italiana). Non è prevista una copertura televisiva tradizionale. La competizione sarà visibile in diretta streaming su piattaforme quali Eurosport 1 HD, Discovery+, DAZN, HBO Max ed Eurovision Sport. OA Sport offrirà invece una diretta testuale dell’evento.

La competizione per la Coppa di specialità

La Coppa del Mondo di biathlon riprende dunque da Kontiolahti con la 15 km individuale femminile, valida per la stagione 2025-2026. Questa gara rappresenta la prima tappa post-olimpica e vedrà le atlete competere per la Coppa di specialità, un importante riconoscimento individuale.