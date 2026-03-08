L'Italia è impegnata oggi nella staffetta femminile di Coppa del Mondo a Kontiolahti, Finlandia. Dopo la seconda frazione, le azzurre occupano la quinta posizione, con Martina Trabucchi pronta a prendere il via nella terza frazione.

Una nuova fase per la squadra azzurra

La tappa finlandese segna un momento di transizione per la nazionale italiana. È la prima gara dopo il ritiro di Dorothea Wierer e vede al via un quartetto rinnovato, composto da Lisa Vittozzi, Hannah Auchentaller, Rebecca Passler e Martina Trabucchi. Quest'ultima, al debutto stagionale in Coppa del Mondo, è chiamata a confermare le buone impressioni lasciate nelle gare individuali.

Il contesto della gara

La staffetta femminile si disputa oggi, domenica 8 marzo 2026, a Kontiolahti, ultima giornata della tappa finlandese della Coppa del Mondo 2025-2026. Il via è previsto alle ore 13.30. La squadra italiana è stata convocata dal direttore tecnico Klaus Höllrigl, che ha scelto un gruppo di nove atlete per la trasferta, tra cui la campionessa olimpica Lisa Vittozzi e il ritorno di Rebecca Passler dopo la vicenda legata al letrozolo.

Ritorno di Passler e prestazioni individuali

Il ritorno di Rebecca Passler è stato seguito con attenzione. Dopo aver saltato le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, è rientrata in Coppa del Mondo con un 40° posto nella 15 km individuale. In questa stessa gara, Martina Trabucchi ha mostrato ottime qualità al poligono, centrando 19 bersagli su 20 e chiudendo al 19° posto.

Questi risultati hanno contribuito alla scelta del quartetto per la staffetta.

La convocazione per Kontiolahti ha rappresentato un nuovo corso per la squadra femminile italiana, che ha dovuto fare a meno di Wierer e ha puntato su un mix di esperienza e giovani promesse, con Trabucchi protagonista di un esordio significativo.