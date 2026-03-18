Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), Angelo Binaghi, ha ufficialmente annunciato l’intenzione di impegnarsi attivamente per ospitare le Finals della Billie Jean King Cup in Italia. L’importante dichiarazione è stata rilasciata in occasione della presentazione della tappa di qualificazione della competizione, che vedrà la nazionale italiana scendere in campo contro il Giappone il 10 e 11 aprile a Velletri.

L'impegno di Binaghi per le Finals

Binaghi ha illustrato la visione della FITP riguardo al futuro degli eventi tennistici di prestigio nel nostro Paese.

“Finali BJK Cup a Roma dal 2028? Stiamo valutando ogni opportunità, poiché in questo momento ci vengono proposte diverse opzioni. Non escludiamo nemmeno un possibile ritorno della Next Gen in Italia per un anno. Tuttavia, per quanto concerne la Billie Jean King Cup, abbiamo già avuto un confronto con il ministro competente e lavoreremo con determinazione per portare le finali in Italia. È importante sottolineare che, per l’anno in corso e il prossimo, le Finals si terranno in Cina”, ha precisato il presidente.

Il numero uno della FITP ha poi evidenziato il ruolo cruciale del supporto istituzionale: “Il ministro Abodi, noto per la sua sensibilità verso la parità di opportunità tra i generi, ci ha espresso il desiderio di ospitare anche la BJK Cup, specialmente dopo il successo ottenuto con la Davis Cup.

Il nostro impegno sarà massimo in questa direzione, ma la priorità immediata resta la vittoria a Velletri”.

La sfida imminente a Velletri

Prima di poter concretizzare l’ambizioso progetto di ospitare le Finals della Billie Jean King Cup, l’attenzione della squadra italiana è interamente rivolta alla cruciale tappa di qualificazione. L’Italia si confronterà con il Giappone il 10 e 11 aprile a Velletri. Binaghi ha ribadito l’importanza di questo appuntamento, sottolineando come il successo in campo sia il primo, fondamentale passo per alimentare le aspirazioni future della federazione. La performance a Velletri sarà determinante per il percorso della nazionale e per rafforzare la candidatura italiana a ospitare eventi di caratura internazionale.