Il derby italiano in Europa League tra Bologna e Roma si è concluso sull’1‑1 all’andata degli ottavi di finale, disputata al Dall’Ara. Il verdetto per il passaggio del turno è stato rimandato alla gara di ritorno, in programma all’Olimpico.

La cronaca del match

La partita ha visto il Bologna passare in vantaggio al cinquantunesimo minuto. Una notevole serpentina di Rowe ha superato tre avversari, permettendo al giocatore di servire un assist perfetto a Federico Bernardeschi. L’attaccante, con un tiro a giro di sinistro, ha trafitto Svilar, portando i padroni di casa in vantaggio.

La Roma è riuscita a pareggiare al settantunesimo minuto. Un errore di João Mário ha offerto a Cristante l’opportunità di verticalizzare per Malen. L’attaccante giallorosso ha superato Skorupski e servito Pellegrini a porta vuota, siglando il gol del pareggio.

Il contesto e le reazioni

La sfida tra le due compagini italiane si è caratterizzata per ritmi non elevati e diversi errori da entrambe le parti. Il Bologna ha confermato il suo ottimo momento europeo, collezionando il decimo risultato utile consecutivo, con sette vittorie e tre pareggi. La Roma, invece, ha dovuto fare i conti con numerose assenze, ma è riuscita a sfruttare gli errori avversari per limitare i danni e ottenere un risultato utile in vista del ritorno.

Il quadro della competizione

Il Bologna ha iniziato la partita con un buon piglio, mostrando un Bernardeschi protagonista fin dalle prime azioni. La Roma ha incontrato difficoltà nel prendere il controllo del gioco, ma ha mostrato una reazione nella ripresa, grazie a un’azione ben orchestrata da Malen e finalizzata da Pellegrini. Il risultato di parità lascia tutto aperto in vista della decisiva partita di ritorno nella capitale.