Nella storica vittoria di Tadej Pogacar alla Milano-Sanremo, oltre al successo del campione sloveno è emersa una storia significativa che lega il fuoriclasse a Niccolò Bonifazio, ex corridore originario di Diano Marina, piccolo borgo ligure sul percorso della Classicissima. Bonifazio conosce come pochi le strade della Milano-Sanremo: sono quelle dove ha trascorso gran parte della carriera pedalando e allenandosi. Proprio da un incontro casuale tra i due è nata un’amicizia che ha visto Bonifazio accompagnare più volte Pogacar in ricognizione nel percorso della Sanremo, preparando con cura ogni curva, ogni discesa, ogni dettaglio tecnico necessario per affrontare al meglio la Classicissima.

'E' stato emozionante vedere Tadej vincere la Sanremo'

Ex velocista e abilissimo nelle discese, Bonifazio ha saputo mettere a frutto la sua esperienza tecnica e la profonda conoscenza del tracciato della Sanremo per suggerire a Pogacar come affrontare i tratti più insidiosi. Al di là delle vittorie, l'impresa più famosa di Bonifazio resta l’incredibile attacco in discesa alla Milano-Sanremo 2019, ancora oggi ammirato sui social per l’audacia e la tecnica dimostrate.

"È stato emozionante vedere Tadej correre e poi vincere la Milano-Sanremo – ha raccontato Bonifazio – perché conosco bene quanto impegno e sacrificio ci abbia messo".

Bonifazio definisce Pogacar "un vero campione", non solo per le vittorie ma per la sua umiltà e voglia di miglioramento continuo.

"Molti giovani potrebbero imparare da lui" aggiunge.

Il ruolo di Bonifazio è stato importante nell’aiutare Pogacar a gestire la sua bici aerodinamica Colnago Y1Rs sui percorsi tortuosi e tecnici della Milano-Sanremo. Spesso faceva da pacer motorizzato durante le salite, ma soprattutto pedalava al fianco di Pogacar insegnandogli i trucchi delle discese, frutto di tanti anni di esperienza e dello studio approfondito di filmati delle passate edizioni.

"Le bici aerodinamiche moderne sono più veloci che mai, ma bisogna saper sfruttare quella velocità extra", spiega Bonifazio. "L’anno scorso Tadej aveva faticato nella discesa del Poggio cercando di tenere il passo di Mathieu van der Poel. Quest’anno invece ha ribaltato la situazione, facendo soffrire addirittura Tom Pidcock.

Ha affrontato curve e rettilinei a tutta, costringendo Pidcock a spingere al massimo e mantenere alta la frequenza cardiaca anche in discesa" ha commentato Bonifazio.

'Ora in discesa spinge senza paura di cadere'

Un cambiamento importante nato dalla fiducia e dalla sicurezza acquisite grazie anche all’aiuto di Bonifazio. "Se prima Tadej scendeva veloce ma con qualche timore, ora riesce a spingere senza uscire dalla sua zona di comfort, senza paura di cadere". Questo vantaggio si è tradotto in una superiorità tecnica nella parte cruciale della gara.

"Sia Van der Poel sulla Cipressa che Pidcock sul Poggio hanno dovuto faticare per stargli dietro – conclude Bonifazio – e questo ha permesso a Tadej di arrivare all’arrivo con quel guizzo finale che lo ha portato a vincere la volata per mezzo ruota. Alla Milano-Sanremo ogni minimo dettaglio può fare la differenza, e in questo caso è stato decisivo" ha chiosato l'ex corridore.