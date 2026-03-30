Il secondo trimestre del 2026 vede la boxe italiana in una posizione di rilievo nei ranking mondiali delle principali sigle: WBC, WBA, WBO e IBF. Diversi pugili azzurri si trovano a un passo da una chance per il titolo mondiale, promettendo un periodo di grande interesse per il movimento pugilistico nazionale.

Massimi e Cruiser: Vianello e Scuderi

Nei pesi massimi, Guido Vianello si conferma tra i nomi di spicco, posizionandosi all'ottavo posto IBF e all'undicesimo WBC. A 31 anni, il pugile romano è prossimo a ottenere la tessera professionistica FPI, dopo aver maturato una significativa esperienza con diciassette incontri negli Stati Uniti e uno in Italia, a Roma, nel 2022.

Passando ai pesi cruiser, il catanese Giovanni Scuderi mantiene il dodicesimo posto nella WBA. Con un'esperienza che include un match al Madison Square Garden, Scuderi è atteso sul ring il 2 maggio a Miami per affrontare l'americano Alvin Yarmall Jr. in un incontro senza titoli in palio.

Medi: Oliha e Socci in evidenza

Tra i pesi medi, l'astigiano Etinosa Oliha spicca per la sua posizione, essendo quinto nel ranking WBC e secondo nell'IBF. Oliha si prepara per una sfida cruciale per il titolo mondiale IBF contro l'irlandese Aaron McKenna, attuale numero quattro della classifica. L'incontro è previsto per il 16 maggio, salvo eventuali modifiche.

Nel panorama WBO, il trentasettenne salernitano Dario Socci, che risiede a Pattaya (Thailandia), detiene il titolo di campione orientale e occupa il quindicesimo posto nella classifica della stessa sigla.

Superwelter e Superpiuma: Ruhe e Magnesi

Nei superwelter, Piergiulio Ruhe, originario di San Donà di Piave, è ottavo nella WBA. Nel 2024 ha conquistato il titolo europeo IBF della categoria. Il pugile, che vive e ha sempre combattuto in Germania, affronterà l'indiano Mohd Azahar in Cile il 24 aprile, in un match non titolato.

Un'opportunità di grande rilievo si presenta per Michael Magnesi, noto come il "Lupo Solitario". Il 20 giugno, in Gran Bretagna, Magnesi combatterà per il titolo mondiale ad interim WBC dei pesi superpiuma contro il britannico Ryan Garner. Questa chance si è aperta in seguito alla decisione del campione WBC O’Shaquie Foster di optare per una difesa volontaria a maggio. Magnesi, che è anche primo nella WBC dei superpiuma, figura al quattordicesimo posto nella classifica IBF, un dettaglio che assume un rilievo minore data l'importanza dell'imminente incontro WBC.

Pesi Piuma: La situazione di Grandelli

Nei pesi piuma, Francesco Grandelli ha recentemente disputato il titolo europeo, perdendo contro il britannico Liam Davies. Al 3 marzo, Grandelli occupava il dodicesimo posto nella classifica WBO, ma si prevedono variazioni nel prossimo aggiornamento dei ranking.

Bilancio dei Ranking Italiani

Complessivamente, il pugilato italiano vanta ben undici atleti classificati tra le principali sigle mondiali. Tra questi figurano nomi come Giovanni Cristian Scuderi e Francesco Grandelli, a testimonianza di un movimento in crescita e con concrete possibilità di raggiungere i vertici internazionali.