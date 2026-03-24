Il campione olimpico Lucas Pinheiro Braathen si conferma protagonista di questa avvincente stagione di Coppa del Mondo di sci alpino. L'atleta brasiliano ha conquistato una vittoria di fondamentale importanza nel gigante di Kranjska Gora, un successo che gli ha permesso di ridurre significativamente il divario da Marco Odermatt nella combattuta classifica di specialità, riaprendo la lotta per il titolo.

Il trionfo a Kranjska Gora e l'impatto sulla classifica

Il 7 marzo 2026, Braathen ha dominato la gara di gigante a Kranjska Gora, assicurandosi il primo posto con una prestazione impeccabile.

Questa vittoria ha avuto un impatto diretto sulla classifica generale di gigante: il distacco dal leader svizzero Marco Odermatt si è ridotto a soli 48 punti, rendendo la corsa al trofeo estremamente incerta. Odermatt, dominatore della specialità nelle stagioni precedenti, ha chiuso la competizione slovena al quinto posto, un risultato che apre nuove prospettive.

La corsa alla Coppa di specialità: un finale aperto

Il trionfo ottenuto a Kranjska Gora ha rilanciato con forza le ambizioni di Braathen nella corsa alla prestigiosa Coppa del Mondo di gigante. La situazione in classifica è ora più che mai aperta, promettendo un finale di stagione emozionante. Le prossime gare saranno decisive per l'assegnazione del trofeo.

Braathen, forte di una forma eccellente e di una determinazione inequivocabile, ha dimostrato di essere pronto a contendere il titolo a Odermatt fino all'ultima discesa.

Le imminenti tappe del circuito saranno cruciali per definire l'esito finale della Coppa di specialità. Grazie ai risultati ottenuti e alla sua costante crescita, Lucas Pinheiro Braathen può ora guardare con concreta fiducia all'obiettivo del titolo, consapevole di avere tutte le carte in regola per raggiungere il vertice.