Un momento storico per lo sci brasiliano: Lucas Pinheiro Braathen ha conquistato la Coppa del Mondo di gigante. Il trionfo è arrivato nella gara conclusiva delle finali di Lillehammer, coronando una stagione eccezionale. È la prima sfera di cristallo nella storia del Brasile in questa specialità, dopo l'oro olimpico.

Il ribaltamento decisivo a Lillehammer

La vittoria è giunta dopo un inatteso colpo di scena nell'ultima gara stagionale. Marco Odermatt, il favorito per il quinto titolo consecutivo di gigante, è clamorosamente uscito di scena già nella prima manche.

Braathen ha dimostrato freddezza e determinazione nella gestione della pressione. Al termine, ha chiuso la classifica generale di specialità con 547 punti, superando l'elvetico (495 punti).

Classifica di giornata e podio

Nella gara di Lillehammer, Lucas Pinheiro Braathen si è imposto con il tempo finale di 2:20.65. Secondo lo svizzero Loic Meillard, a 58 centesimi. Podio completato dal norvegese Atle Lie McGrath, a 87 centesimi. Appena fuori dal podio, per un solo centesimo, Stefan Brennsteiner quarto. La Top 10 è stata completata da Timon Haugan (+0.99), Sam Maes (+1.78), Joshua Sturm e Anton Grammel (+1.88), Marco Schwarz (+1.96), Fabian Gratz (+2.37).

La prova degli atleti italiani

Per gli atleti italiani, la giornata non ha portato i risultati sperati.

Alex Vinatzer ha chiuso la sua prova in diciannovesima posizione (+3.20), recuperando un posto. Giovanni Franzoni ha concluso la gara in ventunesima posizione (+3.49).

Braathen: la seconda sfera di cristallo e la rincorsa allo slalom

Questa Coppa del Mondo di gigante è la seconda sfera di cristallo nella carriera di Braathen. Aveva già conquistato un titolo nel 2023, nello slalom, gareggiando per la Norvegia. Il passaggio al Brasile è culminato con questo trionfo. Il successo lo conferma migliore nel gigante negli ultimi due mesi. La stagione potrebbe ancora riservare una sorpresa: domani punterà alla Coppa di slalom, inseguendo Atle Lie McGrath per una clamorosa doppietta.