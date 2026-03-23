La nazionale italiana di marcia si prepara per un appuntamento di grande rilievo internazionale: i Campionati Mondiali a squadre, in programma domenica 12 aprile a Brasilia, in Brasile. Il direttore tecnico Antonio La Torre ha ufficializzato la lista dei 25 atleti convocati, una delegazione azzurra composta da 13 uomini e 12 donne. Tra i nomi di spicco che scenderanno in pista figurano atleti di calibro internazionale come Massimo Stano, Francesco Fortunato ed Eleonora Anna Giorgi, pronti a rappresentare l'Italia nelle diverse specialità. Le gare previste includono la maratona (42,195 km), la mezza maratona (21,097 km) e la 10 chilometri under 20, promettendo sfide avvincenti e prestazioni di alto livello.

I Convocati per la Mezza Maratona

Nel settore maschile della mezza maratona sono stati selezionati Michele Antonelli, Andrea Cosi, Giuseppe Disabato, Francesco Fortunato e Gianluca Picchiottino. In campo femminile, l'Italia sarà rappresentata da Michelle Cantò, Nicole Colombi, Giulia Gabriele, Elisa Marini e Giulia Miconi, atlete determinate a ben figurare in questa impegnativa distanza.

Le Squadre per Maratona e 10 km Under 20

Per la maratona di marcia, la compagine maschile sarà formata da Andrea Agrusti, Aldo Andrei, Stefano Chiesa, Riccardo Orsoni e dal campione Massimo Stano, uno dei nomi più attesi. Per il settore femminile, scenderanno in strada Lidia Barcella, Federica Curiazzi, Sofia Fiorini ed Eleonora Anna Giorgi, pronte a dare battaglia sulla lunga distanza.

Infine, per la gara della 10 chilometri under 20, l'Italia schiererà tra gli azzurrini Cristian Cecchetto, Alessio Coppola e Nicolò Vidal. Tra le azzurrine, invece, sono state convocate Valentina Adamo, Francesca Buselli e Serena Di Fabio, giovani talenti che avranno l'opportunità di mettersi in mostra sul palcoscenico mondiale.

Contesto e Organizzazione dei Mondiali di Marcia

I Campionati Mondiali a squadre di marcia 2026 rappresentano la trentunesima edizione di questa prestigiosa competizione internazionale, organizzata dalla World Athletics. L'evento si svolgerà in una giornata unica, domenica 12 aprile, interamente nella città di Brasilia.

L'assegnazione di questa importante manifestazione a Brasilia è avvenuta durante il 237° consiglio della World Athletics, tenutosi a Nanchino tra il 24 e il 25 marzo 2025.

Si tratta di un appuntamento cruciale per il panorama della marcia internazionale, che vedrà confrontarsi le migliori nazionali del mondo in una formula a squadre, esaltando lo spirito agonistico e la ricerca della performance.