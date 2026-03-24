Il Brescia ha subito la sua seconda sconfitta consecutiva nella Champions League di pallanuoto maschile 2025-2026, uscendo battuto dall'Olympiacos con il punteggio di 14-11. La partita, valida per la seconda giornata dei quarti di finale e disputata al Pireo, ha visto la formazione lombarda cedere dopo un incontro combattuto, ma deciso da un break dei padroni di casa nella seconda frazione.

L'incontro ha avuto un avvio equilibrato, con un doppio botta e risposta che ha fissato il 2-2 nel primo quarto. La svolta è arrivata nel secondo periodo, quando l'Olympiacos ha realizzato un parziale di quattro reti consecutive, spezzando l'equilibrio e portandosi sul 7-4 al lungo intervallo.

Il Brescia ha provato a reagire nel terzo quarto, accorciando fino al 10-8. All'inizio dell'ultima frazione, i lombardi hanno trovato anche il -1, ma l'Olympiacos ha saputo chiudere la sfida con le reti decisive di Fountoulis, Gkillas e Zalanki, amministrando il vantaggio fino al 14-11.

La situazione nel Girone A e il cammino del Brescia

Con questa sconfitta, l'AN Brescia Team rimane a zero punti nella classifica del Girone A dei quarti di finale. L'Olympiacos, invece, conquista i suoi primi tre punti. La graduatoria vede in testa Zodiac CNAB e VK Novi Beograd Tehnomanija (tre punti ciascuno), seguiti da Olympiacos e Brescia, ancora a secco. La corsa verso le semifinali si fa particolarmente ardua per la squadra italiana, che dovrà ora affrontare le prossime sfide con determinazione per mantenere vive le speranze di qualificazione.

Il contesto europeo e le sfide precedenti

Il percorso del Brescia in questa Champions League di pallanuoto si inserisce in un contesto di competizione di altissimo livello. Nella prima giornata del girone, la squadra lombarda aveva già subito una sconfitta contro il Barceloneta, che si era imposto in Italia per 13-11. La formazione spagnola, con il Novi Beograd, si sta dimostrando tra le più solide del torneo. L'Olympiacos, dopo la sconfitta iniziale, ha trovato il riscatto proprio contro il Brescia. Il cammino per la squadra italiana si presenta ora in salita, ma il club ha dimostrato in passato di poter reagire e superare anche le situazioni più difficili.