La Brugge-De Panne 2026 prenderà il via con un percorso rinnovato e Jasper Philipsen come principale favorito. La competizione, su 202,9 chilometri con partenza e arrivo a Brugge, si preannuncia impegnativa a causa delle condizioni meteo avverse: pioggia e forte vento sono attesi.

Il nuovo percorso, prevalentemente pianeggiante, è stato concepito per maggiore sicurezza, rivedendo punti critici. Include un circuito finale con un tratto in pavé e curve tecniche, decisive specialmente sotto la pioggia. La partenza è fissata per le ore 13:00; la gara sarà seguita da diretta scritta minuto per minuto.

Philipsen cerca il tris, assente Arnaud De Lie

Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) si presenta alla Brugge-De Panne favorito, forte delle vittorie 2023 e 2024. L'assenza di Arnaud De Lie, suo principale rivale, apre la strada al belga, che dovrà affrontare una concorrenza agguerrita. Tra i nomi da tenere d'occhio figurano Dylan Groenewegen, il vincitore 2025 Juan Sebastian Molano, Pavel Bittner, Milan Fretin, Max Kanter, Luke Lamperti e Orluis Aular. Anche gli italiani Luca Mozzato e Matteo Milan saranno al via, pronti a cogliere ogni opportunità.

Un percorso più sicuro, settori in pavé e le previste condizioni meteo avverse potrebbero avvantaggiare i corridori più resistenti e abili nelle fasi concitate.

La gara, inoltre, è valida per l'assegnazione di punti UCI, aggiungendo interesse in ottica ranking internazionale.

La Brugge-De Panne: storia e importanza nel calendario ciclistico

La Brugge-De Panne, nota anche come Ronde van Brugge, è una classica attesa del calendario belga. Negli ultimi anni, la corsa ha visto un'evoluzione nel tracciato e nell'albo d'oro, con partecipazione di grandi velocisti e specialisti delle classiche del Nord. Il meteo inclemente, costante in regione, ha sempre rappresentato una variabile determinante, rendendo la gara imprevedibile. L'albo d'oro recente evidenzia la centralità di Philipsen, già vincitore in due occasioni, mentre l'assenza di De Lie quest'anno apre a nuovi possibili protagonisti.

Oltre al suo valore sportivo, la Brugge-De Panne è un banco di prova fondamentale per le grandi classiche primaverili. Offre agli atleti l'opportunità di affinare la condizione e testare la resistenza su terreno fiammingo. L'attenzione sarà massima per l'influenza del vento, che potrebbe spezzare il gruppo e favorire azioni da lontano.