Il Mondiale Superbike 2026 si sposta a Portimão per il Gran Premio del Portogallo, in programma dal 27 al 29 marzo. Dopo un dominio assoluto in Australia, dove ha conquistato Superpole e tre gare, Nicolò Bulega mira a proseguire la sua striscia vincente. L'obiettivo è la tripletta, per raggiungere i dieci successi consecutivi, un traguardo storico raggiunto solo da Jonathan Rea, Álvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu. Il vicecampione del mondo mira a consolidare il primato.

Bulega: l'obiettivo della tripletta e il primato

Il pilota Ducati, già vicecampione del mondo nel 2024 e 2025, ha confermato il suo status di favorito assoluto a Phillip Island.

Ora intende replicare la tripletta di vittorie a Portimão. Un successo in Portogallo gli permetterebbe di allungare nel Mondiale e consolidare il primato in classifica.

I rivali pronti alla sfida

La competizione si preannuncia agguerrita. Tra i pretendenti spiccano la coppia BMW (Danilo Petrucci e l'idolo locale Miguel Oliveira). Andrea Locatelli (Yamaha), Axel Bassani e Alex Lowes (Bimota) sono altri nomi da seguire. Altri piloti Ducati come Iker Lecuona, Yari Montella, Álvaro Bautista, Lorenzo Baldassarri e Sam Lowes sono pronti a sfidare il leader del campionato.

Il precedente di Portimão nel 2025

Nel 2025, sullo stesso circuito, Toprak Razgatlioglu centrò una tripletta perfetta, vincendo Gara-1, la Superpole Race e Gara-2.

Quest'ultima ripartì per la caduta di Jason O’Halloran. Nonostante la performance del turco, Bulega si accontentò del secondo posto in tutte le manche. La sua costanza gli permise di mantenere la leadership del Mondiale, con 29 punti su Razgatlioglu. Quell'edizione evidenziò la forza di Razgatlioglu e la resilienza di Bulega nel conservare il comando.

Il weekend portoghese è cruciale. Se Bulega centrerà la tripletta, si avvicinerà a un record storico. Altrimenti, la concorrenza potrebbe ridurre il divario e riaprire la lotta iridata.