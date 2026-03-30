Nicolò Bulega ha inaugurato la stagione Superbike con un avvio trionfale, conquistando sei vittorie su sei gare disputate. Il pilota emiliano ha firmato un hat-trick a Portimao, replicando il dominio già mostrato a Phillip Island. Il ventiseienne sta pienamente confermando le aspettative che lo vedevano protagonista indiscusso alla vigilia del campionato, forte anche dell'eccellente rendimento del 2025. Il suo ruolo di Campione del Mondo in pectore era evidente fin dall'inizio, ma questa etichetta comporta sia un onore che un significativo onere da gestire.

Nonostante l'impressionante serie di successi di Bulega, la stagione è ancora lunga e il margine di vantaggio accumulato, seppur cospicuo, non è ancora decisivo per considerare il titolo già assegnato. Attualmente, Bulega detiene un vantaggio di 56 punti sul suo compagno di squadra, ma con soli due dei dodici weekend di gara in programma già archiviati, ogni previsione definitiva sarebbe prematura. Iker Lecuona e Miguel Oliveira, dopo una tappa australiana complessa, hanno saputo reagire con determinazione, piazzandosi rispettivamente al secondo e terzo posto nel round portoghese e dimostrandosi avversari temibili per il prosieguo del campionato.

La concorrenza si fa agguerrita

Il panorama degli inseguitori di Bulega ha subito delle modifiche rispetto all'inizio della stagione.

In Portogallo, Lecuona e Oliveira sono riusciti a superare le difficoltà incontrate in Australia, mostrando una crescita significativa e consolidando la loro posizione. Al contrario, Axel Bassani, dopo le prestazioni di rilievo nella tappa australiana, è tornato a risultati più in linea con le aspettative precedenti. La stagione si preannuncia quindi ancora aperta e ricca di sfide, con diversi piloti pronti a insidiare la leadership dell'emiliano.

Bulega, pienamente consapevole della pressione e delle elevate aspettative, mantiene alta la concentrazione e guarda già al prossimo appuntamento di Assen. Il round neerlandese, lo scorso anno, si rivelò cruciale per gli equilibri del campionato. Quest'anno, invece, potrebbe rappresentare un ulteriore banco di prova fondamentale per le ambizioni iridate del pilota italiano, potenzialmente dando il via a una cavalcata trionfale.

Il dominio Ducati e la sfida interna

Dalle prove libere di Portimao è emerso chiaramente come la principale concorrenza per Bulega si concentri prevalentemente tra i piloti che guidano una Ducati. Sam Lowes si è distinto come il più veloce nelle sessioni, e ben cinque Ducati, incluse quelle di Lecuona e Bautista, si sono piazzate nella Top-6. Bulega stesso aveva espresso il desiderio di una maggiore varietà di moto competitive rispetto a Phillip Island, ma la realtà in pista ha visto le Panigale dominare la scena. Lecuona, in particolare, ha affrontato alcune difficoltà tecniche e una caduta durante il venerdì, ma è comunque riuscito a mantenersi tra i migliori, confermando la competitività del gruppo di testa e la forza del marchio italiano.

La stagione Superbike si prospetta dunque ricca di colpi di scena e sfide intense. Bulega dovrà difendere la sua posizione dagli attacchi di avversari determinati e da una concorrenza interna sempre più agguerrita. Il prossimo round ad Assen sarà un test cruciale sia per le ambizioni del pilota emiliano sia per la tenuta dei suoi inseguitori, delineando ulteriormente i contorni di un campionato ancora tutto da scrivere.