Martedì 17 marzo: una ricca programmazione sportiva in diretta tv e streaming. Inizio alle 7:00 con il World Open di snooker (Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN). Nel pomeriggio, i Mondiali di curling femminile vedono l'Italia contro il Canada alle 16:00 (The Curling Channel). Alle 16:00, Eurolega basket: Hapoel Tel-Aviv vs Paris (EuroLeague Tv).

Il tennis è protagonista con qualificazioni WTA e ATP Miami (finali senza copertura). Il primo turno del WTA Miami è su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis; streaming (SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix).

Alle 17:00, Eurocup basket: Bahcesehir Kol. vs Cluj-Napoca (EuroLeague Tv).

Basket, Volley e Calcio: gli eventi serali

Alle 19:00, riflettori sul Pre-Mondiale di basket femminile: l'Italia affronta il Senegal (RaiSport HD, Sky Sport Basket, SkyGo, NOW, DAZN). Contemporaneamente, Serie B di calcio: Palermo vs Juve Stabia (DAZN, LAB Channel). Alle 20:00, Serie B: Catanzaro-Modena, Mantova-Cesana, Reggiana-Monza, Spezia-Empoli, Venezia-Padova (DAZN, LAB Channel).

Alle 20:30, volley con il playoff scudetto tra Modena e Piacenza (RaiSport HD, RaiPlay, VBTV). Nello stesso orario, Champions League di basket: Trieste vs Tenerife (DAZN). Il curling femminile torna alle 21:00 con Italia vs Norvegia (The Curling Channel).

Champions League di calcio: le grandi sfide

La Champions League di calcio offre sfide di altissimo livello: Manchester City-Real Madrid, Chelsea-PSG, Arsenal-Bayer Leverkusen. Tutti in diretta tv su Sky Sport e streaming (SkyGo, NOW). Per il basket, Eurolega ed Eurocup: Partizan-Dubai, Olympiakos-Fenerbahce (EuroLeague Tv, DAZN).

La giornata sportiva si distingue per varietà di discipline e ampia copertura tv/streaming, offrendo numerosi eventi internazionali. Il martedì sportivo è un appuntamento imperdibile per tutti i gusti.