La Nazionale italiana di calcio femminile si prepara ad affrontare una tappa cruciale del suo percorso verso i Mondiali 2027. Martedì 3 marzo, alle ore 18.15, le Azzurre scenderanno in campo contro la Svezia allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. L'incontro, trasmesso in diretta su Rai 2, segna un momento storico: per la prima volta, l'impianto calabrese ospiterà una partita della selezione femminile italiana.

Un girone competitivo e un avversario di alto livello

Questa partita d'esordio si inserisce nel contesto del Gruppo 1 della Lega A, valido per le qualificazioni europee ai Mondiali 2027.

Il girone comprende anche Danimarca e Serbia. L'obiettivo è chiaro: ottenere la qualificazione diretta per la fase finale, evitando gli spareggi. La Svezia, attualmente quinta nel ranking FIFA, rappresenta una delle avversarie più temibili, mentre l'Italia si posiziona al tredicesimo posto. Le statistiche recenti contro le scandinave non sono favorevoli, con l'ultima vittoria che risale al 2018. Nonostante ciò, sotto la guida di Andrea Soncin, le Azzurre hanno dimostrato resilienza, ottenendo due pareggi e due sconfitte di misura nei quattro precedenti confronti.

Entusiasmo, identità di gioco e rientri strategici

Il commissario tecnico Andrea Soncin ha trasmesso un messaggio di entusiasmo e determinazione: “Andare al Mondiale è un sogno condiviso da staff e giocatrici, ma anche un traguardo da conquistare con lavoro, identità e consapevolezza”.

Soncin ha inoltre sottolineato come il ranking da solo non sia sufficiente a definire gli equilibri del girone, evidenziando la necessità di prestazioni di alto livello in ogni incontro. Le prime due partite casalinghe, contro Svezia e poi Danimarca (sabato 7 marzo a Vicenza), sono considerate opportunità fondamentali, dove il sostegno del pubblico potrà rivelarsi un fattore determinante.

Per questo importante snodo delle qualificazioni, Soncin ha convocato ventisette calciatrici. Si registrano rientri significativi: tornano a disposizione Emma Severini e Barbara Bonansea, assenti nella tournée americana di fine anno. Insieme a loro, rientrano anche Angelica Soffia, Benedetta Glionna ed Elisa Polli.

Questo mix di esperienza e freschezza è pensato per affrontare al meglio una sfida che potrebbe indirizzare fin da subito il cammino nel girone.

Calendario delle qualificazioni europee

Le qualificazioni europee si estenderanno dal 3 marzo al 5 dicembre 2026, con la fase a gironi articolata in sei giornate. Le prime classificate di ciascuno dei quattro gironi della Lega A otterranno l'accesso diretto alla fase finale. Le altre squadre dovranno invece confrontarsi negli spareggi. Il calendario prevede la prima giornata il 3 marzo, seguita dalla seconda il 7 marzo. Le giornate successive si svolgeranno il 14 e 18 aprile, per concludersi il 5 e 9 giugno. La partita inaugurale tra Italia e Svezia è confermata per le ore 18.15, come indicato anche dalle fonti ufficiali UEFA per la prima giornata del Gruppo A1.