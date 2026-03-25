Il 25 marzo si prospetta una giornata ricca di appuntamenti sportivi, con eventi di rilievo in diverse discipline e un'ampia copertura su piattaforme televisive e di streaming.

Sci Alpino e Freestyle: Finali e Qualificazioni

Le finali di Coppa del Mondo di sci alpino animano Lillehammer con il gigante femminile e lo slalom maschile. La prima manche del gigante femminile inizia alle ore 9.30, seguita alle ore 10.30 dalla prima manche dello slalom maschile. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su RaiSportHD e in streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN.

Le seconde manche sono fissate per le ore 12.30 (gigante femminile) e ore 13.30 (slalom maschile), con la medesima copertura.

Contemporaneamente, a Silvaplana si tengono le qualificazioni di freestyle: slopestyle maschile (ore 9.30), halfpipe femminile (ore 9.35) e halfpipe maschile (ore 12.00). Questi eventi non prevedono copertura televisiva o streaming.

Mondiali di Pattinaggio Artistico e Ciclismo su Strada

I Mondiali di pattinaggio artistico prendono il via a Praga con lo short program femminile alle ore 11.30. La diretta su RaiSportHD e Rai Play inizia alle ore 14.30. Eurosport 1 e DAZN copriranno l'evento in streaming dalle 11.30 alle 12.15 e poi dalle 14.30 fino al termine, mentre Discovery Plus e HBO Max offriranno lo streaming integrale.

Il ciclismo propone diverse gare: la prima tappa della Settimana Coppi & Bartali, da Barbaresco a Barolo, parte alle ore 11.40, con sintesi su RaiSportHD dalle ore 18.00. Alla stessa ora, l'Olympia’s Tour (Alkmaar–Alkmaar) non avrà copertura. La Brugge–De Panne/Ronde Van Brugge inizia alle ore 12.45, con streaming su Discovery Plus e HBO Max dalle ore 15.15. Infine, la terza tappa del Giro di Catalogna (Mont-roig del Camp–Vila-seca) prende il via alle ore 13.40, con streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max e DAZN dalle ore 15.50.

Calcio Giovanile, Tennis e Volley: Appuntamenti del Pomeriggio e Sera

Il calcio giovanile vede l'Italia Under 17 sfidare il Portogallo alle ore 15.00, seguita dall'Italia Under 19 contro l'Ungheria alle ore 17.00.

Entrambe le partite saranno in diretta streaming su Vivo Azzurro Tv.

A Miami, il tennis propone due quarti di finale alle ore 18.00: il doppio Bolelli/Vavassori contro Harrison/Skupski (ATP Masters 1000) su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv. Contemporaneamente, il doppio femminile Errani/Paolini affronta Muhammad/Routliffe (WTA 1000) su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Super Tennis, con streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX.

Il volley offre un ricco programma serale. Alle ore 18.00, Resovia–Ziraat Bankkart Ankara (andata quarti di Champions League maschile) è su Euro Volley Tv. Alle ore 20.30, Civitanova affronta Zawiercie (andata quarti di Champions League) su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv e DAZN.

Nel femminile, alle ore 20.30, la semifinale scudetto Scandicci–Milano (gara-tre) è su RaiSportHD e in streaming su Rai Play, VBTV e DAZN. Sempre alle ore 20.30, la finale d'andata di Challenge Cup Lindemans Aalst–Milano è su Sky Sport Max e in streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv e DAZN.

Basket, Pallanuoto e Calcio a 5: Eventi Serale

La serata sportiva prosegue con il basket di Eurolega: alle ore 20.30, Baskonia contro Stella Rossa Belgrado su Sky Sport Basket e Sky Sport 251, con streaming su Sky Go, NOW e Euro League Tv.

Nella pallanuoto, alle ore 20.30, il Pro Recco affronta il Mladost in Champions League, con diretta su Sky Sport Miax e streaming su Sky Go, NOW e European Aquatics Tv. Sempre in Champions League, Hannover–Ferencvaros sarà visibile in streaming su European Aquatics Tv.

Il calcio a 5 propone i quarti di Coppa Italia: alle ore 18.00, Feldi Eboli–Napoli in streaming sul canale di Divisione Calcio a 5. Alle ore 20.30, L84 Torino–Ecocity Genzano sarà anch'esso disponibile in streaming sullo stesso canale.

La Giornata Sportiva: Varietà e Copertura Digitale

La giornata del 25 marzo si caratterizza per l'ampia varietà di discipline proposte, con una significativa presenza di eventi invernali, tennis e volley. Questa programmazione evidenzia la crescente importanza dello streaming come modalità privilegiata di fruizione degli eventi sportivi. La copertura integrale dei Mondiali di pattinaggio artistico su Discovery Plus e HBO Max, in particolare, conferma il ruolo centrale delle piattaforme digitali nella diffusione degli appuntamenti internazionali.