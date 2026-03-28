La seconda giornata dei Campionati Italiani di sci di fondo, svoltasi a Saint-Barthélemy (Aosta) il 28 marzo 2026, ha visto l'assegnazione dei titoli sui 50 km a tecnica classica e l'emozionante addio di Federico Pellegrino. L'evento ha celebrato i nuovi campioni e una leggenda dello sci di fondo.

Nella prova maschile, la vittoria è andata a Davide Graz (Fiamme Gialle), che ha concluso il percorso in 2:09’38″8. Graz ha preceduto di soli 10″4 il compagno di squadra Giandomenico Salvadori e di 25″ Paolo Ventura (Esercito). Giovanni Ticcò ha chiuso in quarta posizione, con un distacco di 2’31″3 dal vincitore.

Caterina Ganz trionfa; i giovani Under 23 in evidenza

In campo femminile, Caterina Ganz (Fiamme Gialle) si è imposta con il tempo di 2:31’39”. Alle sue spalle, Martina Di Centa (Carabinieri) ha conquistato il secondo posto a 6″1, seguita da Iris de Martin Pinter (Carabinieri), terza a 13″9. La quarta classificata, Francesca Franchi, ha accusato un distacco significativo di oltre due minuti.

La giornata ha offerto anche spazio ai talenti della categoria Under 23. Tra gli uomini, Gabriele Matli (Fiamme Gialle) ha ottenuto il successo, piazzandosi ottavo assoluto. Sul podio Under 23 maschile anche Giacomo Petrini (Esercito), nono assoluto, e Tommaso Cuc (Under Up), tredicesimo assoluto. Nel settore femminile Under 23, dietro a Iris de Martin Pinter, si sono distinte Ylvie Folie (Carabinieri) e Virginia Cena (Fiamme Gialle), rispettivamente quinta e nona nella classifica generale.

Federico Pellegrino: l'omaggio a una carriera leggendaria

Un momento clou della giornata è stato il saluto di Federico Pellegrino. L'atleta ha partecipato solo alla prima metà della 50 km, ritirandosi poi tra gli applausi e l'affetto del pubblico, omaggiando la sua carriera. La gara di Saint-Barthélemy, inserita nel circuito Ski Classics Challengers come Gran Fondo Memorial Sergio Favre, ha così unito la celebrazione dei nuovi campioni all'omaggio a una leggenda dello sci di fondo italiano, ribadendo il ruolo di Saint-Barthélemy come polo d'eccellenza.