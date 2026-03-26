La vigilia del Torneo dei Candidati 2026 si accende a Pegeia, Cipro, dove dal 29 marzo al 15 aprile (con possibili spareggi fino al 16) si sfideranno i migliori scacchisti del mondo. Il quadro della sezione Open appare già definito, mentre la competizione femminile è stata segnata da un caso di rilievo.

I favoriti nella sezione Open

Nella sezione Open, l'attenzione è puntata su un parterre di otto grandi maestri. Tra i partecipanti figurano Hikaru Nakamura e Fabiano Caruana, il cinese Wei Yi, l'olandese Anish Giri, l'uzbeko Javokhir Sindarov, l'indiano Rameshbabu Praggnanandhaa, il tedesco Matthias Bluebaum e Andrey Esipenko (in gara sotto bandiera FIDE).

Nonostante Nakamura sia uno dei pochi giocatori a superare i 2800 punti Elo, affiancando Magnus Carlsen, è Fabiano Caruana a essere considerato il principale favorito. Questa previsione si basa sulle sue eccellenti prestazioni recenti, come quelle al Mondiale freestyle e al St. Louis Masters, a fronte di una minore attività di Nakamura nelle cadenze classiche nel 2026.

Il caso Koneru: rinuncia e sostituzione nel torneo femminile

Il torneo femminile ha subito un'importante modifica. Le giocatrici inizialmente attese erano Zhu Jiner (Cina), Tan Zhongyi (Cina), Anna Muzychuk (Ucraina), Aleksandra Goryachkina (sotto bandiera FIDE), Bibisara Assaubayeva (Kazakistan), Kateryna Lagno (sotto bandiera FIDE), Divya Deshmukh (India) e Vaishali Rameshbabu (India).

Tuttavia, la scacchista indiana Humpy Koneru ha annunciato il suo ritiro il 22 marzo 2026. La sua decisione è stata motivata da preoccupazioni per la sicurezza a Cipro, legate al contesto di guerra tra Stati Uniti e Iran.

A seguito della rinuncia di Koneru, è stata inserita nel tabellone Anna Muzychuk. La giocatrice ucraina, che occupa l'ottava posizione nel ranking mondiale, si qualifica come la scacchista con il punteggio più alto nella serie di eventi femminili FIDE 2024–25 che non aveva ancora ottenuto un posto. La sua presenza aggiunge un elemento di spicco alla competizione.

Dettagli organizzativi e contesto della sede

Il prestigioso evento si terrà presso il Cap St. Georges Hotel and Resort di Pegeia.

La scelta di questa sede ha sollevato alcuni interrogativi, non solo per la sua vicinanza a zone potenzialmente interessate da eventi bellici, ma anche per un passato controverso. Il resort è stato infatti associato a indagini su frode fiscale e alla morte dell’avvocato Sergei Magnitsky, eventi che hanno portato all'adozione del Magnitsky Act negli Stati Uniti. Questi elementi contribuiscono a un contesto particolare per l'edizione 2026 del Torneo dei Candidati.