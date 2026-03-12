Il commissario tecnico della Nazionale italiana femminile di basket, Andrea Capobianco, ha sottolineato l’“atteggiamento delle ragazze eccezionale” in vista del torneo pre‑mondiale in programma a San Juan di Porto Rico. Il ct ha evidenziato come siano stati “tolti tutti i riferimenti all’attacco di Porto Rico” nel lavoro della squadra, un segnale di focalizzazione sull’obiettivo.

Il contesto del pre‑mondiale

L’Italia partirà per San Juan l’11 marzo per disputare il torneo pre‑mondiale, un appuntamento fondamentale per ottenere la qualificazione alla FIBA Women’s World Cup 2026 di Berlino.

Le azzurre affronteranno squadre di alto livello come Porto Rico, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Spagna e Senegal. L’obiettivo primario è conquistare uno dei primi tre posti del girone per accedere alla competizione mondiale.

Le parole di Capobianco

Capobianco ha espresso grande fiducia nel gruppo, affermando con convinzione: “non andiamo al mondiale da una vita, noi ci crediamo perché quello che è stato fatto ad Atene è realtà”. Ha aggiunto che, sebbene conquistare l’accesso al mondiale sarà difficile, “dobbiamo andare lì sapendo che ce la possiamo fare”. L’intento è “ripetere quello che abbiamo fatto quest’estate al di là della medaglia, perché più importante ancora è il percorso fatto per il raggiungimento del risultato”.

La qualificazione e il gruppo azzurro

Il torneo pre‑mondiale, in programma dall’11 al 17 marzo a San Juan, rappresenta una tappa cruciale per l’Italia, che manca dalla partecipazione al Mondiale femminile dal 1994. Il gruppo azzurro, reduce dal prestigioso bronzo europeo, si presenta con volti noti e alcune novità, tra cui Martina Kacerik, Carlotta Zanardi e Cristina Osazuwa. La stella della squadra, Cecilia Zandalasini, ha sottolineato l’importanza della qualificazione: “per noi la cosa più importante è qualificarci al Mondiale. Ci portiamo tanta consapevolezza dagli Europei dopo aver vinto un bronzo importantissimo e quindi ci presentiamo a Porto Rico con la voglia di staccare un biglietto per Berlino”.