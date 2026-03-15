Andrea Capobianco, commissario tecnico della Nazionale femminile di basket, ha commentato con franchezza la sconfitta contro gli Stati Uniti nelle qualificazioni ai Mondiali. “Abbiamo affrontato una squadra che fa leva su un’organizzazione di gioco spaventosa, che non ti perdona il minimo errore e spesso ti punisce anche quando non ne commetti”, ha dichiarato il ct. Nonostante il risultato negativo, Capobianco ha sottolineato la reazione delle sue giocatrici: “Siamo partite contratte, con troppe imprecisioni, e gli Stati Uniti hanno preso subito un vantaggio impossibile da colmare.

Nonostante questo siamo rimaste dentro la partita, mi tengo l’atteggiamento delle ragazze che non hanno mai mollato”. Il tecnico ha poi aggiunto: “Ora ci resta da preparare al meglio le ultime due partite, che saranno decisive. Vogliamo completare il lavoro e raggiungere il nostro sogno”.

Il contesto della sfida

La partita si inserisce nel girone di qualificazione al Mondiale femminile di basket 2026, in programma in Germania. L’Italia è stata inserita nel Gruppo B insieme a Stati Uniti, Portorico, Nuova Zelanda, Spagna e Senegal. Le gare si stanno disputando a San Juan, Porto Rico, dall’11 al 17 marzo. Gli Stati Uniti, già qualificati come campioni in carica, non occupano uno dei tre posti disponibili per le altre squadre del girone, che puntano a staccare il pass per Berlino.

L’Italia, che manca dalla fase finale del Mondiale dal 1994, ha l’obiettivo di qualificarsi tra le prime tre del girone per realizzare un sogno storico.

Il cammino verso il Mondiale

Il girone di qualificazione è stato sorteggiato lo scorso ottobre. L’Italia, reduce dal bronzo agli Europei, ha trovato nel suo raggruppamento avversarie di alto livello, tra cui gli Stati Uniti, già qualificati, e la Spagna. Le gare si stanno svolgendo a San Juan, dove le azzurre hanno l’opportunità di tornare a un Mondiale dopo 32 anni. Il calendario prevede l’esordio contro Portorico, seguito da Nuova Zelanda, Stati Uniti, Spagna e Senegal. Le prime tre del girone, escluse gli USA, accederanno alla fase finale in Germania.