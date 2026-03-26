Enrico Casella, commissario tecnico della nazionale italiana di ginnastica artistica femminile, è stato ospite di Ginnasticomania per svelare il metodo vincente che ha condotto le Fate ai vertici internazionali. L’allenatore, artefice di successi come due titoli europei e un notevole bottino di medaglie alle Olimpiadi di Parigi, ha illustrato il dietro le quinte del lavoro che ha permesso la costruzione di un gruppo solido e le ambizioni olimpiche future.

Intervistato da Chiara Sani, Casella ha approfondito il suo metodo di lavoro, evidenziando l’importanza della gestione del gruppo e del delicato equilibrio tra atlete esperte e giovani promesse.

Il tecnico ha spiegato come si costruisce una squadra vincente, trasformando il talento individuale in risultati concreti tramite un percorso strutturato. “La chiave è saper valorizzare ogni componente del gruppo, creando un ambiente dove tutte possano esprimersi al meglio”, ha affermato Casella, rimarcando il ruolo fondamentale di coesione e motivazione collettiva.

Il Percorso verso Nuovi Traguardi

La visione di Casella non si ferma ai successi ottenuti. Il tecnico ha offerto uno sguardo sul futuro della ginnastica italiana, con l'obiettivo già fissato sulla qualificazione olimpica, un anno fondamentale. Ha evidenziato come il lavoro quotidiano sia orientato a mantenere e migliorare le prestazioni in vista dei prossimi appuntamenti.

La nazionale, sotto la sua guida, ha già raggiunto risultati storici, come la medaglia d’argento a squadre e le medaglie d’oro e di bronzo alla trave alle Olimpiadi di Parigi, frutto di grande preparazione e di una visione strategica chiara.

Obiettivo Los Angeles 2028: Riscrivere la Storia

Con questi presupposti, l’obiettivo è ora di riscrivere la storia della ginnastica artistica verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Le Fate sono pronte a confermarsi protagoniste mondiali. Casella ha spiegato che la preparazione per i prossimi impegni agonistici è già nel vivo, con attenzione alla crescita delle giovani atlete e alla continuità del progetto tecnico. “Abbiamo un gruppo solido e motivato, pronto a raccogliere nuove sfide”, ha dichiarato Casella, ribadendo la volontà di puntare sempre più in alto, consolidando la posizione dell’Italia tra le potenze della ginnastica.