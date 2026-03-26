Un inatteso caso Lukaku scuote l’ambiente del Napoli, proprio mentre la squadra vive un momento di ritrovata fiducia, forte di quattro vittorie consecutive in campionato e in attesa dell’importante scontro diretto di lunedì di Pasquetta contro il Milan, decisivo per la seconda posizione in classifica. L’attaccante belga, Romelu Lukaku, non si è presentato al centro tecnico di Castelvolturno, contravvenendo agli accordi e generando una profonda irritazione all'interno del club.

La Genesi del Caso e la Decisione Inattesa

La vicenda ha avuto inizio quando Lukaku, dopo aver risposto alla convocazione del commissario tecnico del Belgio, Rudi Garcia, ha comunicato di non sentirsi pronto per affrontare gli impegni delle amichevoli contro Stati Uniti e Messico.

In accordo con lo staff medico, era stato stabilito che il giocatore avrebbe proseguito gli allenamenti in proprio, con l'obiettivo di recuperare al più presto la migliore condizione atletica. Questo percorso si rendeva necessario dopo oltre quattro mesi di sosta forzata, dovuta all'infortunio muscolare subito durante il ritiro precampionato del Napoli a Castel di Sangro. Fino a quel momento, tutto sembrava procedere secondo i programmi prestabiliti, senza alcun dubbio sul suo imminente ritorno nel capoluogo campano.

Tuttavia, un colpo di scena ha ribaltato le aspettative: Romelu Lukaku ha deciso di rimanere in Belgio. Si è ritirato ad Anversa per svolgere la sua preparazione fisica nella stessa struttura che, fino al mese precedente, aveva ospitato gli allenamenti di Kevin De Bruyne, anch'egli alle prese con un grave infortunio muscolare.

Questa scelta unilaterale ha infranto gli accordi presi, gettando un'ombra sulla serenità del club.

La Reazione del Club e le Possibili Conseguenze

Da Castelvolturno emergono segnali di forte disappunto: la società non avrebbe affatto gradito il comportamento del proprio attaccante. L'atteggiamento del giocatore potrebbe portare a un provvedimento disciplinare nei suoi confronti. Al momento, il tecnico Antonio Conte non ha rilasciato dichiarazioni sulla vicenda, essendo in vacanza con la famiglia. Gli allenamenti dei componenti della rosa disponibili – ovvero coloro che non sono stati convocati nelle rispettive Nazionali e quelli non fermi per infortunio – sono attualmente diretti dall'allenatore in seconda, Cristian Stellini.

Dopo l'infortunio subito nel mese di agosto e la conseguente lunga assenza per il recupero, Lukaku era tornato a disposizione del Napoli. Tuttavia, proprio a causa della sua precaria condizione atletica, era stato impiegato solo in pochissime occasioni e per un totale di 64 minuti distribuiti in 11 partite, con un unico gol all'attivo messo a segno nella sfida contro il Verona. Questo incidente di percorso arriva in un momento particolarmente delicato per il Napoli, impegnato in sfide decisive per raggiungere l'obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League, turbando inevitabilmente la serenità dell'ambiente e stizzendo la società.

Si apprende che la decisione di Lukaku di non rientrare a Napoli per gli allenamenti sarebbe motivata dalla sua personale convinzione di "sapere meglio del suo corpo quando è pronto" per riprendere l'attività intensa.

Questa posizione, percepita come una decisione unilaterale, ha contribuito ad alimentare il malumore all'interno della società, che si trova a gestire una situazione complessa in una fase cruciale della stagione.