Arsenal, Paris Saint Germain e Real Madrid hanno conquistato con autorità i quarti di finale di Champions League, superando rispettivamente Bayer Leverkusen, Chelsea e Manchester City negli ottavi. Le tre squadre hanno dimostrato una netta superiorità nei rispettivi incontri, garantendosi l'accesso alla fase successiva del prestigioso torneo continentale con prestazioni convincenti e risultati inequivocabili.

Arsenal in scioltezza, Sporting prossimo avversario

A Londra, l'Arsenal ha mostrato tutta la sua forza e determinazione battendo il Bayer Leverkusen per 2-0.

Dopo il pareggio per 1-1 nella gara d'andata, i Gunners hanno sigillato la qualificazione grazie alle reti decisive di Eze e Rice, che hanno infiammato il pubblico di casa. Questa vittoria netta e meritata permette alla formazione inglese di prepararsi ad affrontare lo Sporting Lisbona, squadra che ha compiuto una clamorosa rimonta sul Bodo/Glimt, promettendo un quarto di finale avvincente.

PSG e Real Madrid: passaggi di turno autorevoli e prossime sfide

Anche il Paris Saint Germain e il Real Madrid hanno avanzato con grande determinazione, dimostrando la loro indiscussa superiorità sui campi europei. Il PSG si è imposto con un perentorio 3-0 sul Chelsea a Stamford Bridge, consolidando il largo vantaggio già ottenuto con il 5-2 dell'andata.

Il risultato complessivo di 8-2 testimonia la dominanza dei parigini. Le marcature per la squadra francese sono state firmate da Kvaratskhelia, Barcola e Mayulu, protagonisti di una serata memorabile. Per il prossimo turno, i francesi attendono ora di conoscere il loro avversario, che sarà una tra Liverpool o Galatasaray.

Contemporaneamente, il Real Madrid ha consolidato il suo percorso vincente a Manchester, sconfiggendo il Manchester City per 2-1. Dopo il convincente 3-0 dell'andata, i Blancos hanno gestito il vantaggio con calma e maestria tattica, impedendo ogni possibilità di rimonta ai Citizens e confermando il passaggio del turno con un risultato complessivo di 5-1. Protagonista assoluto della serata è stato il talentoso Vinicius, autore di una doppietta di pregevole fattura: prima su rigore nel primo tempo e poi con un gol nel finale, sfruttando un assist preciso di Tchouaméni.

La rete della bandiera per il Manchester City è stata siglata da Haaland. Ora, il Real Madrid si prepara per un attesissimo scontro con il Bayern Monaco, una delle sfide più affascinanti che i quarti di finale possano offrire.