La SIS Roma ha scoperto la sua avversaria nei quarti di finale della Champions League femminile di pallanuoto 2025-2026. Il sorteggio, svoltosi a Zagabria, in Croazia, ha abbinato le capitoline alle spagnole dell’Assolim CN Mataró. Un confronto cruciale che vedrà la gara d’andata disputarsi l’11 aprile in Spagna, mentre il decisivo match di ritorno andrà in scena il 16 maggio al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia, con il vantaggio del fattore campo per la SIS Roma.

Il percorso verso la Final Four di Malta

Unica formazione italiana ad aver superato la fase a gironi, la SIS Roma punta ora all'accesso alla prestigiosa Final Four.

L'evento conclusivo della competizione è in programma a Malta, dal 10 al 12 giugno, e si svolgerà in contemporanea con la Final Four maschile. In caso di successo contro il Mataró, le capitoline affronteranno in semifinale la vincente tra le spagnole dell'Astralpool Sabadell e le elleniche dell'Olympiacos. L'altra parte del tabellone dei quarti di finale vedrà invece sfidarsi il Ferencvaros-UVSE Budapest e il Sant Andreu-Vouliagmeni, completando il quadro delle sfide.

Contesto europeo e la forza delle squadre spagnole

Questa edizione della Champions League femminile è la 38ª della sua storia. L'Italia detiene un quarto posto nel ranking continentale per club, dietro a Spagna, Grecia e Ungheria.

Questo piazzamento consente al nostro Paese di schierare fino a quattro squadre nella massima competizione europea. La Final Four della stagione precedente (2024-2025) si è tenuta a Pireo, in Grecia, e ha visto il trionfo del CN Sant Andreu, che ha conquistato il titolo battendo in finale l'Astralpool Sabadell. Questo precedente sottolinea la costante presenza e la forza delle squadre spagnole ai vertici della pallanuoto europea, rendendo il confronto della SIS Roma con il Mataró un test impegnativo.