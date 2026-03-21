L'ultima giornata della fase a gironi della Champions League di pallanuoto femminile ha delineato un quadro di luci e ombre per le squadre italiane. L'Ekipe Orizzonte Catania ha conquistato l'unica vittoria tricolore, mentre la SIS Roma, pur sconfitta, ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale. Si chiude invece con una nuova battuta d'arresto l'avventura europea del Rapallo Pallanuoto.

Al Polo Natatorio di Ostia, la SIS Roma ha affrontato le detentrici del titolo, il CN Sant Andreu. La sfida è rimasta equilibrata per i primi due quarti, con le spagnole avanti di una sola rete.

Nel terzo periodo, le ospiti hanno allungato con un parziale di 6-1, portandosi sul 14-8. Nonostante una furiosa rimonta nell'ultimo quarto, che le ha riportate sul 16-15, le romane non sono riuscite a completare il recupero. La sconfitta non ha compromesso la qualificazione della SIS Roma ai quarti di finale, assicurata dal secondo posto nel proprio raggruppamento.

Rapallo e Orizzonte

Il Rapallo Pallanuoto, già eliminato, ha ritrovato il Vouliagmeni, subendo un'altra sconfitta per 19-13. La gara è rimasta in equilibrio per tre quarti, ma nel finale le greche hanno preso il largo. L'unica soddisfazione per l'Italia è arrivata dall'Ekipe Orizzonte Catania che, pur già eliminata, ha regolato 15-10 in trasferta il CN Terrassa.

Le siciliane hanno dimostrato carattere, con nove giocatrici a segno e un allungo decisivo dopo il primo tempo.

Le qualificate ai quarti

La fase a gironi si è conclusa con la qualificazione di SIS Roma, CN Sant Andreu, Assolim CN Mataró, Astralpool CN Sabadell, FTC Telekom Waterpolo e Vouliagmeni. La SIS Roma, nonostante le recenti sconfitte, ha mantenuto il secondo posto nel proprio gruppo. Il contesto europeo ha confermato la forza delle squadre spagnole e una generale competitività. L'Ekipe Orizzonte, pur vincendo l'ultima partita, ha chiuso al terzo posto nel suo girone, mentre il Rapallo Pallanuoto ha terminato con sei punti nel Gruppo C.

Le prossime settimane vedranno la SIS Roma impegnata nei quarti di finale, unico club italiano rimasto in corsa nella massima competizione continentale. Il cammino delle altre formazioni tricolori si interrompe qui, ma la vittoria dell'Ekipe Orizzonte nell'ultima giornata rappresenta un segnale positivo per la pallanuoto femminile italiana.