Trasferta decisiva in Turchia per la Numia Vero Volley Milano, chiamata a ribaltare il risultato dell’andata e conquistare un posto nella Final Four della CEV Champions League. Le lombarde sono attese oggi (giovedì 19 marzo) al VakifBank Spor Sarayi di Istanbul, con fischio d’inizio alle ore 18:00 italiane, per una sfida che vale una stagione europea. Di fronte ci sarà il VakifBank Istanbul, formazione abituata ai grandi palcoscenici e determinata a difendere il vantaggio conquistato all’Allianz Cloud. Servirà quindi una prestazione quasi perfetta per qualificarsi direttamente, visto che le lombarde dovranno vincere con un netto 3-0 o 3-1, mentre un successo al tie-break porterebbe al golden set.

Situazione opposta per il VakifBank, a cui basterà vincere con qualsiasi risultato per staccare il pass per la Final Four. Il match tra Numia Vero Volley Milano e VakifBank Istanbul sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Max e in diretta streaming su NOW e DAZN.

Le protagoniste attese in campo

Per centrare l’impresa servirà una prestazione di altissimo livello, a partire dalla leader offensiva Paola Egonu, protagonista assoluta nella gara d’andata con 38 punti. Fondamentale anche il contributo di Khalia Lanier, chiamata a garantire equilibrio e continuità in posto quattro. Il sistema muro-difesa sarà una delle chiavi del match: il tandem centrale composto da Anna Danesi e Hena Kurtagic ha già dimostrato il proprio valore con 11 monster block nella gara di andata, mentre la regia difensiva di Eleonora Fersino sarà determinante per contenere le soluzioni offensive avversarie.

Dall’altra parte della rete, la squadra guidata da Giovanni Guidetti si affida alla potenza realizzativa di Tijana Bošković e Marina Markova, terminali offensivi di primissimo livello.

Lo stato di forma delle squadre

Milano arriva all’appuntamento europeo forte delle indicazioni positive emerse in campionato, dopo la convincente prova offerta in Gara 1 di semifinale Scudetto contro Savino Del Bene Scandicci, con una netta vittoria per 3-0 in trasferta. Un segnale importante per la squadra di Stefano Lavarini, che punta a ritrovare la stessa intensità e qualità di gioco anche in campo internazionale. Il VakifBank Istanbul invece dopo il successo dell’andata ha battuto al tie-break il THY, chiudendo il campionato turco al primo posto.