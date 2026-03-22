Dopo una prestazione eccezionale alla Sanremo Women, Eleonora Gasparrini ha conquistato la vetta della classifica generale della Coppa Italia delle Regioni femminile. La sua ascesa al comando segna un momento cruciale nella competizione, con la ciclista che ora detiene un vantaggio significativo sulle sue dirette concorrenti. Il podio ottenuto nella prestigiosa gara ligure ha permesso a Gasparrini di accumulare 44 punti, superando Elisa Longo Borghini, che si trova attualmente a quota 38 punti.

Questo balzo in avanti di Eleonora Gasparrini è il risultato diretto della sua performance nella terza prova della Coppa Italia delle Regioni.

Il suo vantaggio di sei punti su Elisa Longo Borghini rappresenta un margine importante in questa fase della competizione, consolidando la sua posizione di leader e rendendo la sfida per la vittoria finale ancora più avvincente.

Le altre classifiche: giovani, scalatrici e combattività

Non solo la classifica generale ha visto cambiamenti importanti. Anche tra le giovani Under-25, la situazione è ben definita: Gaia Segato si conferma leader indiscussa con ben 70 punti, distanziando nettamente Eleonora Ciabocco, che segue con 35 punti. Un divario che sottolinea il dominio di Segato in questa categoria emergente del ciclismo italiano e la sua capacità di imporsi tra le promesse del futuro.

La graduatoria delle scalatrici ha registrato un notevole balzo in avanti per Silvia Persico, che, grazie ai 35 punti guadagnati proprio alla Sanremo Women, ha raggiunto un totale di 45 punti, posizionandosi al primo posto.

In questa specialità, Elisa Longo Borghini si mantiene in una solida seconda posizione con 40 punti, dimostrando la sua versatilità e la sua costante presenza ai vertici delle diverse classifiche.

Infine, la classifica della combattività vede ancora una volta Elisa Longo Borghini al comando. Con 50 punti, l'atleta mantiene salda la sua leadership in questa categoria che premia l'audacia e lo spirito offensivo in gara, consolidando la sua presenza ai vertici della competizione su più fronti e confermando il suo ruolo di protagonista.

La Coppa Italia delle Regioni: un circuito per il ciclismo femminile

La Coppa Italia delle Regioni si conferma un appuntamento fondamentale nel panorama ciclistico nazionale.

Giunta alla sua terza edizione nel 2026, questa competizione è un circuito strutturato dalla Lega del Ciclismo Professionistico con l'obiettivo primario di valorizzare i talenti e promuovere il ciclismo femminile in Italia, dedicando particolare attenzione alle atlete emergenti.

Il circuito è articolato su ventitré prove che si susseguono da febbraio a ottobre, offrendo un calendario ricco e impegnativo per le atlete. Sono previste cinque classifiche individuali: oltre alla generale assoluta, si distinguono quelle dedicate alle giovani Under-25, alle scalatrici e alla combattività, a cui si aggiunge una classifica a squadre. Questa diversificazione mira a premiare diverse specialità e a dare visibilità a un ampio spettro di abilità ciclistiche.

L'iniziativa è pensata per mettere in risalto sia le giovani promesse del ciclismo italiano sia le caratteristiche specifiche delle atlete, come la capacità di affrontare le salite o lo spirito di iniziativa in gara. Contribuisce così in modo significativo alla crescita e allo sviluppo del movimento ciclistico femminile sul territorio nazionale, offrendo una piattaforma competitiva e di visibilità per le atlete.