Elisa Longo Borghini ha conquistato il Trofeo Oro in Euro, corsa di categoria 1.1 disputata oggi a Cinquale, frazione di Montignoso, in provincia di Massa‑Carrara. La portacolori della UAE Team ADQ ha imposto la sua forza con un’azione in solitaria, staccando le avversarie sulla salita della Fortezza e tagliando il traguardo in solitudine.

La mossa vincente di Elisa Longo Borghini

La gara, lunga circa 107 chilometri con partenza e arrivo a Cinquale, ha visto Longo Borghini selezionare un drappello sul primo passaggio della salita della Fortezza (3,5 km al 5,3 % di pendenza media), a circa 35 chilometri dal traguardo.

La svolta è arrivata al secondo passaggio sull’ascesa, a 14 chilometri dall’arrivo, quando la ciclista ha staccato le avversarie e ha proseguito in solitaria fino alla vittoria.

Contesto della vittoria e prospettive future

Per la 34enne piemontese si tratta della terza affermazione stagionale, dopo il successo nell’ultima tappa del prestigioso UAE Tour. Con questa vittoria, il suo palmarès personale sale a 58 successi in carriera. Alle sue spalle si sono piazzate tre compagne di squadra: l’olandese Karlijn Swinkels, la polacca Dominika Wlodarczyk e l’italiana Silvia Persico, mentre in quinta posizione ha chiuso l’olandese Puck Pieterse (Fenix‑Premier Tech). Longo Borghini guarda ora con fiducia al Trofeo Binda, in programma domenica 15 marzo a Cittiglio, dove punta al terzo successo dopo quelli del 2013 e del 2021.

Il Trofeo Oro in Euro: caratteristiche della corsa

Il Trofeo Oro in Euro è una corsa in linea femminile che si svolge annualmente a Montignoso, in Toscana. Inserita nel calendario internazionale UCI come prova di classe 1.2 nel 2022, è stata promossa a categoria 1.1 nel 2023. La gara si disputa tradizionalmente nella prima settimana di marzo, il giorno successivo alle Strade Bianche femminile, e prevede un circuito finale con due passaggi sulla salita della Fortezza, spesso decisivi per l’esito della corsa.