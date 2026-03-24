L'Italia ha subito un arretramento significativo nel ranking UCI per Nazioni, scivolando dalla precedente posizione al quinto posto. Questo calo di due posizioni si verifica nonostante la buona performance collettiva mostrata dagli atleti azzurri alla recente Milano-Sanremo. Il sorpasso decisivo è stato orchestrato dalla Slovenia, grazie alla straordinaria vittoria di Tadej Pogacar, che ha permesso alla sua nazione di superare non solo l'Italia ma anche la Francia nella classifica generale.

La Classifica Nazionale: L'Italia Scivola al Quinto Posto

Nel dettaglio del ranking per Nazioni, l'Italia si trova ora in quinta posizione, con un distacco che si fa sentire: 606 punti la separano dalla Francia e ben 872 punti dalla Slovenia. Quest'ultima ha conquistato il terzo gradino del podio, posizionandosi dietro a due potenze del ciclismo mondiale come il Belgio e la Danimarca. La prestazione offerta alla Classicissima di Primavera, sebbene lodevole, non è stata sufficiente a difendere il prestigioso secondo posto che il Bel Paese deteneva nell'anno precedente, evidenziando una tendenza che merita attenzione nel panorama ciclistico internazionale.

Il Dominio Individuale di Pogacar e i Movimenti nella Top-10

Passando alla classifica individuale, il campione sloveno Tadej Pogacar si conferma leader indiscusso, mantenendo un vantaggio considerevole di quasi cinquemila punti sul suo più diretto inseguitore, il messicano Isaac Del Toro. Sul terzo gradino del podio provvisorio si posiziona il danese Jonas Vingegaard. All'interno della top-10, si registrano importanti cambiamenti: Mads Pedersen ha superato Remco Evenepoel, mentre Tom Pidcock ha scalato posizioni fino al sesto posto, forte del suo eccellente secondo posto alla Milano-Sanremo. Seguono da vicino Joao Almeida e Mathieu van der Poel. La classifica dei primi dieci è completata da Wout van Aert e dall'australiano Jay Vine, a testimonianza di un ciclismo sempre più competitivo e globale.

Gli Azzurri nel Ranking Individuale: Tra Conferme e Progressi

Per quanto riguarda gli atleti italiani, Giulio Ciccone si conferma il migliore tra gli azzurri, mantenendo la tredicesima posizione. Anche Christian Scaroni mostra stabilità, attestandosi al sedicesimo posto. Si segnalano progressi significativi per Giulio Pellizzari, che ha scalato diverse posizioni raggiungendo il ventitreesimo posto, e per Antonio Tiberi, ora quarantatreesimo. Altri nomi di spicco del ciclismo italiano figurano nella classifica: Lorenzo Fortunato è sessantaquattresimo, Simone Velasco cinquantaduesimo e Filippo Ganna sessantottesimo. Seguono Matteo Trentin (73°), Diego Ulissi (78°), Andrea Vendrame (82°) e Damiano Caruso (87°), delineando un quadro della presenza italiana nelle posizioni che contano a livello mondiale.

Contesto e Tendenza: La Perdita del Podio nel Ranking UCI

Questa recente flessione nel ranking UCI non rappresenta un evento isolato, ma si inserisce in una tendenza già osservata. Già a ottobre 2025, l'Italia aveva perso il podio nel ranking per Nazioni, scivolando al quarto posto. Quella situazione era stata determinata dal trionfo di Tadej Pogacar al Giro di Lombardia e dalla mancata difesa del terzo posto da parte di Giulio Ciccone. In quell'occasione, Ciccone era uscito dalla top-10, e altri atleti come Pellizzari, Fortunato e Velasco avevano registrato una perdita di posizioni. La situazione attuale, con l'ulteriore scivolamento al quinto posto, conferma purtroppo una tendenza negativa per il ciclismo italiano nel contesto internazionale, sottolineando la necessità di un'analisi approfondita e di strategie mirate per recuperare terreno e ambire nuovamente alle posizioni di vertice.