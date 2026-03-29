Jonas Vingegaard ha brillantemente conquistato il Giro di Catalogna, consolidando un inizio di stagione di altissimo livello. La settima e ultima tappa, svoltasi a Barcellona, ha visto la vittoria in volata dell'australiano Brady Gilmore. Il ciclista danese ha dominato la classifica generale, precedendo sul podio il giovane Lenny Martinez e il promettente Florian Lipowitz, confermando la sua indiscussa superiorità nella corsa catalana.

Dopo la vittoria, Vingegaard ha espresso la sua soddisfazione: “Oggi ero concentrato principalmente sulla classifica generale e non sulla vittoria di tappa”.

Ha aggiunto: “È stata una settimana fantastica, sono contento di questo eccellente inizio di stagione e spero di continuare così”. Queste dichiarazioni sottolineano la sua strategia e la sua ambizione. A poco più di un mese dal suo debutto al Giro d’Italia, il due volte vincitore del Tour de France ha rafforzato ulteriormente il suo status di favorito assoluto per la prestigiosa corsa rosa.

Il trionfo nella Volta Ciclista a Catalunya

La Volta Ciclista a Catalunya 2026 si è svolta in sette intense tappe, dal 23 al 29 marzo, coprendo un percorso totale di 1.057 km. La competizione ha preso il via da Sant Feliu de Guíxols per concludersi con l'emozionante arrivo a Barcellona. La tappa finale, come accennato, è stata vinta con uno sprint decisivo da Brady Gilmore, portacolori del NSN Cycling Team, che ha dimostrato grande tempismo e potenza.

Nella classifica generale finale, Jonas Vingegaard ha tagliato il traguardo con un tempo complessivo di 25 ore, 56 minuti e 36 secondi, dimostrando una costanza e una forza eccezionali. Dietro di lui, a completare il podio, si sono piazzati il francese Lenny Martinez e il tedesco Florian Lipowitz, entrambi protagonisti di una corsa di alto livello che li ha visti lottare per le posizioni di vertice.

Un segnale forte per il Giro d'Italia

Questo successo al Giro di Catalogna non è un caso isolato per Vingegaard, che aveva già trionfato nella Parigi-Nizza appena due settimane prima. Con questa vittoria, il campione danese succede nell'albo d'oro allo sloveno Primož Roglič, un altro grande nome del ciclismo internazionale.

La sua forma smagliante e la sua capacità di gestire le corse a tappe lo rendono un avversario temibile e il principale candidato alla vittoria nel prossimo Giro d'Italia, un evento che lo vedrà al via per la prima volta nella sua carriera.