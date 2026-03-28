La reintroduzione dei test di genere da parte del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) è stata al centro del dibattito al congresso dei medici sportivi a Roma. Il professor Luigi Di Luigi, ordinario di endocrinologia all'Università del Foro Italico, ha espresso forti perplessità, definendo il nuovo protocollo un passo avanti nella ricerca ma non ancora sufficiente a garantire l'equità nelle competizioni sportive. "Vengono ignorate una serie di problematiche che invece sono rilevanti", ha dichiarato Di Luigi, paventando un rischio di "tornare indietro di 30 anni" nelle politiche sportive.

La questione è emersa a seguito delle polemiche sulla partecipazione di atlete transgender o con iper-androginismo nelle competizioni femminili. Il Cio ha basato i nuovi test sulla ricerca del gene sry, responsabile dello sviluppo sessuale maschile. Tuttavia, Di Luigi ha evidenziato come il provvedimento "affronti allo stesso modo questioni completamente diverse": quella dei transgender, definita "essenzialmente ideologica, culturale ed etica", e quella dell'iper-androginismo, una condizione clinica "rilevabile solo in parte dal test sry". Il professore ha sottolineato che "si perdono nei test tutte quelle patologie in cui le atlete hanno cromosomi femminili ma si trovano in condizioni simili a quelle con iper-androginismo".

Criticità scientifiche del protocollo CIO

Di Luigi ha messo in discussione la scientificità e completezza del protocollo Cio. "Non è chiaramente determinata la scientificità dei criteri adottati per ammettere gli atleti alla competizione sportiva. Non si precisa in quale stadio è possibile gareggiare, se con una malattia o meno", ha affermato. Ha inoltre sollevato dubbi sulla trasparenza delle procedure, criticando l'approccio del Cio che "prima ti becca positivo e poi ti studia", evidenziando la mancanza di uniformità e la necessità di affrontare il problema "prima, non dopo".

L'endocrinologo ha ribadito che "i test del Cio non coprono tutti i possibili quadri clinici relativi a iper-androginismo e disturbo della differenziazione sessuale: ne coprono solo una parte e nemmeno la più numerosa".

Pur riconoscendo che il dibattito può essere influenzato da pregiudiziali ideologiche, Di Luigi ha distinto la "base scientifica seria" sul tema dei transgender dalla questione delle patologie, che "va affrontata primariamente per la salute dell'atleta e poi per l'equità nello sport".

Il nuovo regolamento e le sue applicazioni

A partire dai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, il Cio richiederà a tutte le atlete uno screening genetico per il gene sry. Le atlete positive non potranno gareggiare nella categoria femminile, ma potranno competere in altre classificazioni. È prevista una rara eccezione per le atlete con diagnosi di Sindrome da Insensibilità Completa agli Androgeni (CAIS) o altri disturbi della differenziazione sessuale (DSDs) che non beneficiano di vantaggi prestazionali legati al testosterone.

Il protocollo non è retroattivo e non si applica alle competizioni amatoriali. Il Cio ha inoltre incaricato le federazioni e i comitati nazionali di garantire supporto psicologico e informativo, in particolare per i minori. La presidente del Cio, Kirsty Coventry, ha sottolineato l'importanza di "competizioni eque", affermando che la politica è "basata sulla scienza" e che "non sarebbe giusto che maschi biologici gareggiassero nella categoria femminile", data l'esiguità dei margini di vittoria olimpici.