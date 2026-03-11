Roma si appresta a ospitare il primo torneo internazionale di walking football, un evento denominato “City of Rome”. L’organizzazione è curata dalla Lega Nazionale Walking Football in collaborazione con ASC. La manifestazione si svolgerà tra sabato 14 e domenica 15 marzo nella Capitale, accogliendo oltre trenta squadre provenienti da tutta Europa.

Un sogno sportivo che prende forma

Andrea Ceccarelli, presidente della Lega Nazionale Walking Football, ha descritto l’iniziativa come “un sogno”, anticipando che il torneo romano rappresenta “solo il primo passo”, poiché “a breve partiranno i vari campionati regionali”.

Ceccarelli ha inoltre evidenziato la situazione italiana, dove “poco meno di 1.000 persone praticano” questa disciplina, a fronte di società professionistiche estere come Newcastle, Arsenal, Manchester United e Manchester City che dispongono di proprie squadre. “Abbiamo deciso che era ora che anche l’Italia si mettesse in pari”, ha aggiunto.

Valori di inclusione, salute e partecipazione

Cristiano Pasero, vicepresidente della Lega, ha delineato l’obiettivo di “portare più gente possibile a giocare un calcio nuovo”. Maria Spena, membro del consiglio di amministrazione di Sport e Salute, ha sottolineato come lo sport abbia “come obiettivo quello dell’inclusione”. Ha poi aggiunto: “Lo sport fa bene a ogni persona e a ogni età, è un aiuto per fisico e mente, oltre che per i rapporti interpersonali”.

Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, ha confermato la natura inclusiva di questa disciplina, che “vede crescere i propri iscritti”. Ha infine ribadito l’importanza del sostegno istituzionale: “È fondamentale che le istituzioni, su temi importanti come lo sport, siano unite nel supporto”.

Le regole del walking football

Il walking football è una disciplina nata nel Regno Unito nel 2011. Le sue regole principali includono il divieto di correre, l’assenza di contatti fisici e la proibizione del colpo di testa. Si configura come un’evoluzione del calcio tradizionale, pensata per favorire la partecipazione sportiva a ogni età.

Il contesto europeo del walking football

Il walking football sta registrando una rapida espansione in Europa, con numerosi club professionistici inglesi che hanno già costituito squadre dedicate. L’Italia, attraverso questo torneo, si inserisce in un movimento in crescita che coniuga sport, benessere e inclusione sociale.