Al Miami Open, torneo ATP Masters 1000 in Florida, Sebastian Korda ha compiuto un'impresa significativa eliminando Carlos Alcaraz, numero uno del ranking mondiale, al terzo turno. Il 32° testa di serie statunitense ha prevalso sullo spagnolo con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-4 in oltre due ore di battaglia.

L'incontro si è aperto in equilibrio. Nel primo set, Korda ha annullato due break point nel terzo game, strappando poi il servizio ad Alcaraz nell’ottavo gioco per chiudere sul 6-3. Nel secondo set, lo statunitense è passato in vantaggio, ma Alcaraz ha reagito, recuperando il break e pareggiando i conti con un 7-5.

La terza frazione ha visto numerosi game ai vantaggi; la svolta è arrivata nel settimo gioco, con Korda che ha conquistato il break decisivo, chiudendo l’incontro al secondo match point.

Le chiavi della vittoria di Korda

Le statistiche evidenziano la solidità di Korda nei momenti cruciali. Ha messo a segno 12 ace e ha sfruttato 3 palle break su 5, cancellandone altrettante concesse ad Alcaraz. Ha chiuso con 33 vincenti contro i 30 dello spagnolo, mostrando maggiore efficacia nei punti chiave, pur commettendo più errori gratuiti (32 contro 25).

Durante la partita, Alcaraz è apparso meno brillante, affaticato e in difficoltà. In un momento di frustrazione, il murciano ha detto al suo team: “Me voy a casa...

Como mucho puedo hacer un 6-3 y 6-4… ¡Más no puedo!”. Korda, al contrario, ha mantenuto concentrazione e freddezza, gestendo con lucidità la pressione e mostrando notevole maturità tattica e mentale.

Il contesto della partita e la reazione di Alcaraz

La sconfitta di Alcaraz è una sorpresa nel torneo. Il match, in una giornata soleggiata, ha visto la brillantezza di Korda oscurare le aspettative. L'americano si è guadagnato l'accesso agli ottavi di finale, dove affronterà il vincente tra Martin Landaluce e Karen Khachanov.

La prestazione di Korda è stata impeccabile per la sua capacità di restare focalizzato sul gioco. Alcaraz ha mostrato stanchezza e nervosismo, non riuscendo a ribaltare l'inerzia. La vittoria di Korda è stata il risultato di una gestione mentale superiore e di una maggiore efficacia nei punti chiave, confermando come la tenuta psicologica sia spesso determinante.