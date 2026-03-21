Sabato 21 marzo, il grande ciclismo internazionale si concentrerà sulla Milano-Sanremo femminile 2026, la Classicissima di Primavera al femminile. Le migliori atlete si sfideranno su un percorso di 156 chilometri, con partenza da Genova alle 10:40 e arrivo previsto a Sanremo intorno alle 14:30. La gara promette spettacolo e selezione, concentrando le sue difficoltà principali negli ultimi cinquanta chilometri.

Il tracciato della Milano-Sanremo femminile si presenta inizialmente pianeggiante, ma le vere difficoltà si concentrano nella seconda metà della corsa, in particolare negli ultimi cinquanta chilometri.

Qui le cicliste affronteranno in rapida successione le prime tre salite: il Capo Mele (1,8 km al 4,5% con punte al 7%), il Capo Cervo (1,7 km al 3,1%) e il Capo Berta (2 km al 6,1% con punte al 9%). Superata la discesa, la gara entrerà nel vivo con le iconiche scalate della Cipressa (5,6 km al 4,1%) e del Poggio di Sanremo (3,7 km al 3,7% con punte all’8% nel finale). Quest'ultima ascesa rappresenterà il trampolino di lancio verso gli ultimi cinque chilometri, caratterizzati da tre chilometri in discesa e gli ultimi due in pianura, dove si deciderà la vincitrice.

Le protagoniste attese e le favorite al successo

Tutti gli occhi saranno puntati sull'olandese Lorena Wiebes, detentrice del titolo, che cercherà di replicare il successo dello scorso anno, quando si impose in volata su Marianne Vos e Noemi Ruegg.

Per puntare al bis, sarà cruciale il lavoro di squadra, volto a mantenere un ritmo elevato e a controllare la corsa per favorire un arrivo allo sprint. In questa strategia, il contributo della compagna Lotte Kopecky si rivelerà fondamentale.

La lista delle rivali è agguerrita e include nomi di spicco del panorama ciclistico internazionale. Tra le più accreditate per la vittoria finale troviamo la polacca Kasia Niewiadoma, la francese Juliette Berthet, e il potente duo della Lidl-Trek composto dall'italiana Elisa Balsamo e dalla neozelandese Niamh Fisher-Black. A queste si aggiungono Kim Le Court Pienaar, la britannica Cat Ferguson e l'altra olandese Marianne Vos. La squadra Lidl-Trek, in particolare, potrà sfruttare una doppia opzione tattica: puntare sulla velocità di Balsamo in caso di sprint o sulla capacità di scalatrice di Fisher-Black se la corsa dovesse farsi più selettiva sulle salite finali.

Dove seguire la Milano-Sanremo femminile 2026

Per gli appassionati italiani, la Milano-Sanremo femminile 2026 non avrà una copertura in diretta televisiva tradizionale. Sarà però possibile seguire la corsa in diretta streaming su diverse piattaforme. Eurosport 2 trasmetterà l'evento dalle 12:30 alle 14:30, e la gara sarà disponibile anche su DAZN, Discovery Plus e HBO Max. Per chi preferisce un aggiornamento costante, OA Sport garantirà una diretta testuale. A livello internazionale, la corsa godrà di un'ampia visibilità: in Europa sarà trasmessa da Eurosport e HBO Max, nel Regno Unito da TNT Sports e Discovery+, in Belgio da VTM e in Svizzera da SRG, oltre a numerose altre piattaforme dedicate in vari Paesi.

La giornata del 21 marzo si preannuncia quindi ricca di emozioni, con le migliori cicliste del mondo pronte a darsi battaglia. La Milano-Sanremo femminile, con il suo percorso impegnativo, è pronta a incoronare una nuova regina o a celebrare il bis di Lorena Wiebes, in una sfida che si deciderà, come spesso accade, negli ultimi, intensi chilometri.